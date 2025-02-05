بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، أُقيم أمس، حفل زفاف 300 عريس في مسرح أبو بكر سالم بمنطقة بوليفارد سيتي، وسط أجواء مبهجة جمعت العرسان مع عائلاتهم وأصدقائهم في أمسية استثنائية حملت عنوان «ليلة العمر» وذلك ضمن مبادرات موسم الرياض المجتمعية.

وتخلل الحفل فقرات فنية مميزة أضفت أجواءً من الفرح والبهجة، تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

وتم بث الحفل مباشرة على عدد من القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية مما أتاح للجمهور متابعة تفاصيل الحفل.

وكانت قد شاركت العديد من الجهات الحكومية والخاصة بدعم هذه المبادرة من خلال تقديم الهدايا، ومنها أن 300 عريس مستحق للسكن سيحصلون على وحدات سكنية في شهر رمضان بحد أقصى.

يذكر أن حفل النساء سيقام يوم الأحد القادم في مسرح محمد عبده أرينا.