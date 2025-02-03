زار رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، والوفد المرافق، مساء أمس مقر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، في إطار زيارته الحالية إلى المملكة.

وكان في استقباله لدى وصوله والوفد المرافق، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ومحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، ومحافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سهيل بن محمد أبانمي، وعدد من أصحاب المعالي.

وتجوّل الرئيس السوري على مرافق «سدايا» التقنية المرتبطة بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، مستمعاً إلى إيجاز من رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عن الجهود التي تبذلها المملكة في هذا المجال ضمن إطار رؤية السعودية 2030 بدعم مستمر ومتواصل من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لبناء اقتصاد وطني قائم على البيانات، ولجعل المملكة مركزاً عالمياً لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتطرّق إلى جهود المملكة في تحقيق الاستفادة المثلى من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي وما حققته من تقدم في مجالات تنموية عدة، منها استخدام البيانات لدعم الجهات الحكومية في تسهيل وصول المواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين لخدماتها بكل يسر وأمن، ومنها ما يقدمه التطبيق الوطني الشامل «توكلنا».

كما تم خلال الزيارة تقديم عروض مرئية من منظومة الاقتصاد الرقمي، ومن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.