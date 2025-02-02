بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، تمّكن الفرنسي نصرالدين إيماموف، المصنف الرابع عالميًا، من حسم النزال الكبير الذي جمعه مساء السبت، مع النيوزيلندي إسرائيل أديسانيا، بالضربة القاضية بعد مرور 30 ثانية من انطلاق الجولة الثانية، ضمن فعاليات «موسم الرياض».

وفي تفاصيل النزال الرئيسي الذي أقيم في anb Arena ضمن نزالات UFC، تبادل أديسانيا مع إيماموف الضربات خلال الجولة الأولى، مع أفضلية نسبية لإيماموف، الذي واصل هجومه المكثف منذ بداية الجولة الثانية، بسلسلة من اللكمات القوية دفعت أديسانيا للاستسلام.

وسبق النزال الرئيسي، نزال آخر جمع بين أسلوبين متباينين، تمكّن فيه البريطاني مايكل «فينوم» بيج بالتكتيك العالي والسرعة من تحقيق فوز مستحق على الروسي شارا محمدوف بقرارٍ جماعي من الحكام، حيث اعتمد بيج على المناورات السريعة والضربات الدقيقة للحفاظ على تفوقه طوال الجولات الثلاث، ليسجّل بذلك أول خسارة في مسيرة محمدوف.

وفي النزالات الافتتاحية (Under Card)، حقق المصري حمدي عبدالوهاب فوزًا صعبًا، على الأمريكي جمال بوغز، حيث أظهر عبدالوهاب قوة بدنية وصلابة دفاعية مكنته من قلب المعادلة وانتزاع الفوز في مواجهة اتسمت بالندية حتى اللحظات الأخيرة.

وتمكّن النمساوي بوغدان غراد، من حسم نزاله ضد البرازيلي لوكاس ألكسندر بالضربة الفنية القاضية (TKO) بعد سلسلة ضربات قوية أنهت المواجهة في الدقيقة 4:22 من الجولة الثانية، مؤكدًا تفوقه الهجومي وقدرته على السيطرة.

وفي نزال السيدات، تألقت الكندية جاسمين جاسودافيسيوس بفوزها على البرازيلية مايرا بوينو سيلفا بقرار جماعي من الحكام، حيث فرضت سيطرتها الكاملة طوال الجولات الثلاث بأداء تكتيكي مميز وقدرة رائعة.

وواصل الأمريكي تيرانس مكيني عروضه القوية بفوز ساحق على الدنماركي دامير هادزوفيتش بالضربة الفنية القاضية (TKO) في الدقيقة 2:01 من الجولة الأولى، إذ أظهر مكيني قوة هجومية، باغت بها خصمه بسلسلة من الضربات الحاسمة التي أجبرت الحكم على إيقاف النزال.

وأذهل البحريني شامل غازيف الجماهير بفوز سريع على الأمريكي توماس بيترسن بالضربة القاضية (KO) عند الدقيقة 3:12 من الجولة الأولى، ليؤكد جدارته بصفته أحد أبرز المقاتلين في هذا الحدث.

وحقق الطاجيكي محمد نعيموف فوزًا مستحقًا على الأسترالي خان أوفلي بقرار جماعي من الحكام بعد نزال شهد تفوقًا واضحًا لنعيموف من حيث السيطرة والفعالية الهجومية، ليختتم النزالات الافتتاحية بانتصار يعزز مكانته في ساحة الفنون القتالية المختلطة.

وافتتحت النزالات الرئيسية بمواجهة تمّكن فيها البرازيلي فينيسيوس «لوك دوغ» أوليفيرا من تحقيق فوز مهم على الداغستاني سعيد نور محمدوف بقرار جماعي من الحكام، حيث أظهر أوليفيرا أداءً قويًا على مدار الجولات الثلاث، واستطاع السيطرة وفرض إستراتيجيته رغم محاولات نور محمدوف للعودة.

وفي نزال قاسٍ، أثبت الفرنسي فارس زيام، تفوقه بجدارة على الأمريكي مايك ديفيس، محققًا فوزًا مستحقًا بقرار جماعي من الحكام، وأداء متكامل من حيث الدفاع والهجوم، ليؤكد مكانته في فئة الوزن الخفيف.

وتمكّن الروسي سيرجي بافلوفيتش في نزال حافل بالقوة والندية في الوزن الثقيل، من تحقيق فوز مستحق على السورينامي جيرزينهو «بيغي بوي» روزينسترويك بقرار جماعي من الحكام، حيث أظهر بافلوفيتش أداءً قويًا ومتماسكًا على مدار الجولات الثلاث، فارضًا سيطرته الكاملة.