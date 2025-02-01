فيما لا يوجد حتى الآن إعلان رسمي بتفعيل خاصية خدمة مكالمات الواتساب في السعودية، تداول مستخدمون لتطبيق الواتساب تفعيلها اليوم (السبت).



وأكد عدد من التقنيين بعودة خاصية المكالمات (فيديو+صوت) عبر الواتس، إذ أشار الخبير التقني عبدالله السبيعي، إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المملكة لتعزيز خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، ما يتيح للمستخدمين إمكانية التواصل بسهولة أكبر عبر المكالمات الصوتية والمرئية، وهو ما يعكس تطور البنية التحتية الرقمية في السعودية.

ويعد تطبيق الواتساب من أكثر تطبيقات المراسلة انتشاراً في العالم، حيث يستخدمه ملايين الأشخاص يومياً لإجراء المحادثات النصية والصوتية والمرئية، ما يجعل تفعيل هذه الخدمة في المملكة خطوة إيجابية نحو تحسين تجربة المستخدمين في التواصل.