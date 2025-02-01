بدأت وزارة التعليم في تطبيق قواعد ⁧‫الزي الوطني ‬⁩في المدارس الحكومية والأهلية لطلاب المرحلة الثانوية (الثوب، والغترة أو الشماغ) للسعوديين، والثوب بالنسبة لغير السعوديين، ويستثنى من ذلك طلاب المدارس الأجنبية.وأكدت وزارة التعليم أنه امتثالًا وإنفاذًا لتوجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بضرورة الاهتمام بقيم التعليم وتعزيز انتماء الطلاب الوطني، ألزمت وزارة التعليم طلاب المدارس الثانوية الحكومية والأهلية بالتقيد بالزي الوطني (الثوب والغترة أو الشماغ) بالنسبة للسعوديين، والتقيد بارتداء الثوب بالنسبة لغير السعوديين، ويستثنى من ذلك طلاب المدارس الأجنبية.وأن توجيه ولي العهد يأتي في إطار حرصه على ربط الأجيال الحالية والمُستقبلية بالهوية السعودية الأصيلة وتنشئتهم على الاعتزاز والافتخار بها، وغرس المبادئ والقيم وتعزيز الانتماء الوطني ورفع الوعي بأهميته وتعظيم أثره لدى الشرائح المستهدفة.وأوضحت أن الالتزام بضوابط الزي المدرسي والمظهر الخارجي للطلبة أثناء الدوام الرسمي سيكون جزءًا من البيئة التعليمية وستصاحب القرار حملات تعريفية وبرامج توعوية تستهدف الطلاب وأولياء الأمور؛ لتعزيز فهم أهمية تطبيق الزي الوطني أثناء اليوم الدراسي.وفي خطوة سابقة للمحافظة على الهوية الوطنية، ألزمت الجامعات الحكومية طلابها بارتداء الزي السعودي وشدَّدت على أهمية التزام الطلاب بالزي الوطني أثناء الوجود داخل الحرم الجامعي في المحاضرات والقاعات الدراسية، أو خلال المراجعات لأيِّ إدارة أو قسم أو فرع في الجامعة. واستثنى القرار طلبة التخصصات التي تتطلب زيّاً موحداً غير الزي السعودي، وهي التخصصات الصحية والهندسية والتربية البدنية والفنية وعلوم الأغذية والزراعة وغيرها.وفي أبريل 2024 صدرت التعليمات بإلزام منسوبي الجهات الحكومية السعوديين المدنيين بارتداء الزي الوطني منذ دخولهم لمقرات عملهم حتى خروجهم، ما عدا الذين تقتضي طبيعة عملهم ارتداء «زي مهني»، وتتولى الجهات الرقابية رفع التقارير الدورية عن مدى التزام منسوبي الجهات الحكومية السعوديين بالنظام الجديد.وأكدت التوجيهات التي تسلمها مسؤولو القطاعات الحكومية ضرورة لبس الثوب والشماغ والعقال والمشلح (البشت) أثناء تمثيلهم السعودية في الخارج خلال المناسبات الرسمية.كما شددت التوجيهات على كل من يمثل السعودية في المؤتمرات، والاجتماعات الرسمية، في الخارج وفي المقابلات التلفزيونية بعدم التساهل في مثل هذه الأمور، وضرورة التقيد بهذه التعليمات.ووجهت إدارات الأمن بضرورة منع الذين يأتون إلى الدوائر الحكومية بالبنطلونات القصيرة (الشورت) أو ملابس النوم (الجلابية) أو الفانيلات دون الأكمام الـ(تي شيرت)، ونبهت على عدم استقبال المراجعين الذين لا يلتزمون بالزي اللائق والرسمي.