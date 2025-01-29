نظم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ندوة بعنوان «الشراكة المجتمعية في الإدارة والتنمية المستدامة للمراعي الطبيعية» في المركز الحضاري بمحافطة بيشة بحضور محافظ بيشة عبدالرحمن عبدالله آل حامد ومدير تأهيل المراعي الطبيعية ورئيس وحدة الاستزراع ونثر البذور، وعدد من مسؤولي المحافظة ومربي الماشية.

وانطلقت الندوة التي تعدُّ خطوةً هامةً نحو تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وأهداف التنمية المستدامة في بيشة.

واستمع مدير عام فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة عسير المهندس ناصر الناصر إلى آراء ملاك ومربي الماشية، وتلمسَ احتياجاتهم، وناقش معهم التحديات المتعلقة بتنظيم الرعي، وأوضح حرصَ المركز على حماية النظم البيئية للمراعي وتنمية الثروة الحيوانية المعتمدة على الرعي، منوهًا بضرورة تضافر الجهود لتعزيز الشراكة المجتمعية من خلال توعية الملاك بأهمية تنمية الاستدامة البيئية وحماية الغطاء النباتي، ومشيرًا إلى اهتمام القيادة الرشيدة بدعم جهود المحافظة على البيئة لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030.

الجدير بالذكر، أن المركز يستهدف حماية وتنمية الغابات والمراعي والمتنزهات الوطنية واستدامتها، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي والتشجير، وإشراك القطاع الخاص لأداء المهام ذات الصلة، والالتزام بالاتفاقيات الدولية، من خلال مبادرات وبرامج ومشاريع وخطط تنفيذية لتنمية الغطاء النباتي.