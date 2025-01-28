ضبطت الفرق التفتيشية المشاركة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، والتي ضمت أمانة منطقة عسير، وفرع وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والشرطة، وهيئة الدواء والغذاء، 600 كيلوغرام من الأسماك الفاسدة، وذلك خلال جولة ميدانية نُفذت في محافظة خميس مشيط في إطار الجهود المشتركة لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك.

وتمت مصادرة الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والمخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها فوراً، فيما تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وفق الأنظمة المعمول بها.

وأكدت الجهات المشاركة، أن هذه الحملة تأتي ضمن الجهود المتوائمة بين مختلف القطاعات لضمان سلامة المنتجات الغذائية، والحد من الممارسات غير النظامية التي قد تضر بصحة المستهلكين.

ودعا فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ملاحظات تتعلق بسلامة الأغذية عبر القنوات الرسمية المعتمدة وعلى الرقم 939.