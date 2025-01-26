أعلنت إمارة منطقة عسير - بشأن انقطاع الخدمة الكهربائية في المنطقة - أن الإمارة وكافة الجهات المعنية بذلك في المنطقة مستمرة في المتابعة حول الانقطاع المفاجئ في الخدمة الكهربائية، موضحة أن الهيئة السعودية للكهرباء تعمل على مدار الساعة لمتابعة إعادة الخدمة من قِبل الشركة السعودية للكهرباء إلى جميع المناطق المتأثرة في أسرع وقت ممكن.

وقالت الإمارة في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «X» اليوم (الأحد): «تم إعادة الخدمة إلى 99% من المشتركين المتأثرين». وأضاف البيان: «حدث الانقطاع نتيجة خروج محطات التوليد في تلك المناطق عن الخدمة بشكل مفاجئ، مما استدعى تفعيل خطط الطوارئ الخاصة لضمان التعامل مع الموقف بأعلى درجات الكفاءة والسلامة، والتحقق من العوامل المُسببة لذلك». وأكدت الإمارة أن جميع مستشفيات المنطقة لم تتأثر بالانقطاع، نظراً لوجود مولدات للطاقة تعمل تلقائياً عند أي خلل للحفاظ على سلامة المرضى.

وتابع البيان: ستكونون على اطلاع دائم بشأن ما يخص سلامتكم وطمأنينتكم، ولأي حالات طارئة يُرجى التواصل على الأرقام التالية:

(933) مركز خدمة مشتركي الشركة السعودية للكهرباء، (999) الشرطة، (997) الهلال الأحمر.