لم يشهد قطاع السيارات من قبل هذا التقارب بين العديد من الثورات التكنولوجية. إذ إن التحول المتزايد إلى الطاقة الكهربائية وثورة الذكاء الاصطناعي أحدثا مسارات جديدة. ورغم التغيرات التي تطرأ على هذه المسارات، فإن صناعة السيارات لا تزال تتطلب أساسًا صناعيًا صلبًا وحرفية للارتقاء بها إلى الأمام. في السنوات الأخيرة، حافظت OMODA، المفضلة لدى الجيل الجديد Z، على الجودة كأولوية. وقد حقق طرازها العالمي الأول، OMODA C5، نتائج تتجاوز بكثير متوسط الفئة في اختبارات E-NCAP وA-NCAP وASEAN NCAP، وأبرزت تفوقها في تحقيق أعلى مستويات الأمان في فئتها.

من الجدير بالذكر أنه في اختبارات السلامة لـ«حماية الأطفال» و«مساعدة السلامة»، أظهرت OMODA C5 قدرات تفوق بكثير متوسط الصناعة. فقد حققت في اختبار E-NCAP نتائج مذهلة بلغت 87% و88%، وفي A-NCAP حصلت على 88% و83%، بينما سجلت في ASEAN NCAP أداءً استثنائيًا في فئات حماية الركاب البالغين ومساعدة السلامة، محققة أعلى الدرجات في فئتها بمجموع نقاط بلغ 88.64، مما يعكس جودة المواد المستخدمة والتطور التقني في سلامة السيارات لدى OMODA C5.

78% من الفولاذ عالي القوة + هيكل امتصاص الطاقة الفائق، لبناء حصن متحرك

من المعروف أن السلامة أولوية مهمة في صناعة السيارات، حيث تحظى أداءات السلامة للمركبات على اهتمام خاص من الصناعة والمستخدمين. باعتبارها مبادرة رائدة من OMODA على مستوى العالم، تم تطوير OMODA C5 منذ البداية مع التركيز على المستخدم، بهدف تلبية معايير السلامة العالمية ذات الخمس نجوم لضمان سلامة المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

يشكل الاستخدام المكثف للمواد أساس السلامة. ففي هيكلها، تستخدم OMODA C5 الفولاذ عالي القوة بنسبة تصل إلى 78% من السيارة. وفي نقاط التصادم الرئيسية، يتم استخدام الفولاذ فائق القوة مع قوة شد تبلغ 1500 ميغا باسكال والفولاذ المشكل حرارياً، مما يجعل صلابة هيكل OMODA C5 قوية للغاية.

ميزات ذكية متقدمة، حماية شاملة للسائقين والركاب

تتميز OMODA C5 بقدرات سلامة نشطة بالإضافة إلى السلامة السلبية. وهي مجهزة بتقنيات مساعدة القيادة الذكية المتقدمة، بما في ذلك كاميرا بانورامية 360°، ونظام تثبيت السرعة التكيفي الشامل (ACC)، ونظام الفرامل التلقائي (AEB)، ونظام كشف النقطة العمياء (BSD)، وتنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA)، ونظام تحذير مغادرة المسار (LDW)، ونظام منع مغادرة المسار (LDP) ضمن 16 تقنية أمان ذكية، مما يضمن السلامة الشاملة للسائقين والركاب.

بناء نظام عالمي، خلق جودة استثنائية

تستفيد OMODA من أكثر من 20 عامًا من الخبرة في تصنيع السيارات من الشركة الأم، وبدمج خصائص سيارات الدفع الرباعي الشخصية، طورت نظام تقييم جودة يتمحور حول المستخدم، مما يقدم دائمًا منتجات تتجاوز التوقعات.

في ما يخص العمليات التصنيعية، تقدم OMODA C5 أداءً متميزًا. على سبيل المثال، تضمن تقنيات اللحام المتقدمة ليس فقط استقرار وقوة الهيكل، ولكنها أيضًا تحقق لحامات متساوية في وصلات الأجزاء المعدنية، مما يعزز جودة المظهر ويحسن العزل.

ستظهر OMODA C7، كمنتج متميز في سلسلة OMODA لأول مرة في المملكة العربية السعودية في عام 2025. يلتزم هذا الطراز بمعايير السلامة الشاملة ذات الخمس نجوم، مما يضمن السلامة من الأنظمة النشطة إلى السلبية، ويوفر راحة القيادة في كل رحلة.

OMODA C7 ليست مجرد سيارة؛ إنها مركز ترفيه ذكي متحرك، تضمن أن تكون كل رحلة مليئة بالمفاجآت والسرور.

يرجى إبداء الرأي من خلال الاستبيان السريع لعلامتي JAECOO و OMODA عبر الروابط أدناه:

OMODA: https://www.wjx.cn/vm/tiVsz3H.aspx

JAECOO: https://www.wjx.cn/vm/twn7HVn.aspx#