كشفت شركة شاومي (Xiaomi Corporation)، العلامة التجارية الرائدة في مجال الهواتف الذكية، المنتشرة في مختلف دول العالم، عن إطلاق سلسلة هواتف ريدمي نوت 14 الجديدة في الأسواق العالمية، ومن بينها الأسواق السعودية، وتتميز السلسلة بتقنياتها العالية وأسعارها التنافسية.

وتضم السلسلة خمسة أجهزة مميزة هي: ريدمي نوت 14 برو+ 5G، وريدمي نوت 14 برو 5G، وريدمي نوت 14 برو، وريدمي نوت 14 5G، وريدمي نوت 14، حيث توفر هذه السلسلة تقنيات شاملة تجعل ميزات الهواتف الرائدة متاحة لشريحة أوسع من المستخدمين، مع نظام كاميرات مدعوم بالذكاء الاصطناعي وتصميم متين يناسب مختلف الظروف.

نظام تصوير متقدم بدقة فائقة:

ومن أبرز مزايا السلسلة، أنها تتألق بنظام كاميرا احترافي عالي الدقة، حيث تأتي إصدارات «برو» مزودة بكاميرا مدعومة بالذكاء الاصطناعي بدقة 200 ميغا بكسل مع تقنية التثبيت البصري (OIS) وقدرات تقريب بصري 2x و4x، بالإضافة إلى تقريب رقمي يصل إلى 30x في طرازات برو+ 5G وبرو 5G، و20x في طراز «برو». أما هواتف ريدمي نوت Redmi Note 14 وNote 14 5G، فتتميز بكاميرات بدقة 108 ميجابكسل توفر ألواناً نابضة وتفاصيل دقيقة.

علاوة على ذلك، فقد تم تحسين الكاميرات الأمامية في جميع الأجهزة لتصل إلى 20 ميغا بكسل على الأقل، مع تميز هاتف ريدمي نوت برو 14 بكاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بكسل وزاوية تصوير عريضة 0.8x لالتقاط صور سيلفي جماعية بسهولة، كما تقدم السلسلة ميزات إبداعية مثل التصوير الديناميكي والفيديو المزدوج، بالإضافة إلى أدوات تحرير متقدمة مثل AI Erase Pro لإزالة العناصر غير المرغوب فيها بسهولة وAI Sky لتبديل الخلفيات.

تصميم متين لمواجهة تحديات الحياة:

تتميز سلسلة ريدمي برو 14 بهيكل متين مقاوم للسقوط والخدوش، وتُدعم طرازات Pro+ 5G وPro 5G بتقنية زجاجية عالية التقنية، مع هيكل مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، مما يجعلها مثالية للاستخدام تحت أي ظروف قاسية، أما الأجهزة الأخرى فتأتي بمقاومة بمعايير IP64 وIP54، ما يضمن حماية من الغبار ورذاذ الماء.

أداء قوي وبطارية تدوم طوال اليوم:

تعمل السلسلة بمعالجات متقدمة، حيث يأتي طراز برو+ 5G مزوداً بمعالج Snapdragon® 7s Gen 3 بتقنية تصنيع 4 نانو متر، في حين تعتمد الطرازات الأخرى على معالجات ذات تقنيات متطورة جداً، كما تتميز الأجهزة ببطاريات طويلة العمر تراوح سعتها بين 5110mAh و5500mAh، مع دعم تقنيات الشحن السريع، حيث تصل قدرة الشحن في طراز Pro+ 5G إلى 120 واط.

تجربة مشاهدة بتقنيات عالية:

توفر سلسلة ريدمي نوت 14 تجربة مشاهدة مميزة بشاشات 120Hz مع تقنيات عناية بالعين لتقليل إجهاد المستخدم أثناء الاستخدام المطول، وتتميز طرازات Pro+ 5G وPro 5G بشاشات فائقة السطوع بدقة 1.5K وسطوع يصل إلى 3000 شمعة، مما يجعلها مثالية للاستخدام في الضوء القوي، كما تتوفر السلسلة مجموعة متنوعة من الألوان والسعات التخزينية، وأكثر ما يميز السلسلة أسعارها التنافسية التي سيتم الإعلان عنها قريباً.

لمزيد من التفاصيل حول المنتجات والصور، يرجى زيارة الموقع الرسمي لشركة شاومي، على:

https://www.noon.com/saudi-en/@xiaomi/Redmi-Note-14-Series/