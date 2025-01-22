تعلن كل من شركة القمة للضيافة وشركة أمواج العقارية (وهما شركتان تابعتان لشركة بن داود للتجارة) عن توقيع اتفاقية مع شركة ماريوت الدولية لافتتاح أكبر فندق كورتيارد ماريوت في العالم في المملكة العربية السعودية. حيث سيقدم فندق كورتيارد ماريوت في مكة حي النسيم، تجربة ضيافة متكاملة تجمع بين مستلزمات الراحة العصرية والخدمات الاستثنائية وتجربة مميزة ستترك ذكريات لا تُنسى للزوار والمعتمرين والحجاج على حد سواء.

كما سيتمتع فندق كورتيارد ماريوت والمتوقع افتتاحه خلال العام 2026م بموقع استثنائي في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، وعلى بُعد دقائق قليلة من المسجد الحرام، مما يجعله الخيار المثالي لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين. كما سيضم الفندق ٢,١٧٩ غرفة مصممة بعناية، موزّعة على سبعة أبراج متصلة. ومن المقرر أن يشمل الفندق مطعماً يتسع لأكثر من ١,٨٠٠ ضيف، وصالة استقبال، وسوقاً «ذا ماركت» وهو سوق العلامة التجارية المميز بخدمة Grab n’ Go. كما تشمل خطط التصميم أسلوباً عصرياً فريداً يوفر تجربة مريحة وخدمة تلبي أعلى المعايير وتفوق التوقعات.

وقد أعرب الدكتور عبد الرزاق بن داود، رئيس مجلس إدارة شركة القمة للضيافة، عن سعادته بالتعاون وللمرة الثانية مع شركة ماريوت الدولية، كما صرح: بأن «توقيع الاتفاقية يعكس التطلع الطموح لرؤية المملكة 2030 لتعزيز مكانتها كوجهة رائدة للسياحة الدينية والثقافية، والتي تواصل تعزيز التطوير العقاري في المملكة، وكما نحن بصدد إنشاء أبراج فندقية عالية الجودة بأرقى المستويات العالمية في حي النسيم في مكة المكرمة، واستمراراً لسعينا الدائم لخدمة ضيوف وزوّار المسجد الحرام. إنّ هذا المشروع سيكون واحداً من أكبر مشاريع الشركة حتى الآن واستكمالاً للشراكة الاستراتيجية مع ماريوت العالمية»، كما صرح نائب الرئيس الإقليمي للتطوير في الشرق الأوسط السيد شادي حوش في تعليق له على توقيع الاتفاقية: «يشرفنا أن نرتقي بعلاقتنا الوطيدة مع صرح القمة للضيافة ومجموعة بن داود للتجارة من خلال هذه الاتفاقية التاريخية المرموقة، والتي ستشهد افتتاح أضخم صرح فندقي لكورتيارد باي ماريوت في ربوع المملكة العربية السعودية. وتجسد هذه الاتفاقية التزامنا الراسخ في ماريوت الدولية تجاه دعم وتعزيز النهضة السياحية في المملكة، كما تؤكد على الإقبال المتنامي الذي نشهده على محفظتنا من العلامات الفندقية الفاخرة في رحاب مكة المكرمة». أبرز النقاط: يأتي توقيع اتفاقية فندق كورتيارد باي ماريوت النسيم ليتناغم مع تطلعات رؤية المملكة 2030 الطموحة، والتي ترنو إلى ترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة في مجال السياحة الدينية والثقافية. وفي إطار هذه الرؤية الشاملة، تستهدف المملكة استقطاب ثلاثين مليون زائر ديني بحلول عام 2030. وقد أسهم تيسير أداء مناسك العمرة على مدار العام، مقروناً بتسهيلات التأشيرة الإلكترونية، في تعزيز هذا النمو المتسارع. ويأتي الإعلان عن استضافة معرض إكسبو 2030 وبطولة كأس العالم 2034 ليتوج مكانة المملكة المرموقة على الساحة الدولية. وتمثل هذه الخطوة الاستراتيجية امتداداً طبيعياً للشراكة الاستراتيجية المثمرة التي سبق الإعلان عنها بين مجموعة بن داود للتجارة وماريوت لإدخال العلامة الفندقية الفاخرة جي دبليو ماريوت إلى مدينة جدة.