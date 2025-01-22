• إنجاز عالمي للمبيعات: في عام 2024، بلغت مبيعات OMODA&JAECOO السنوية 248605 وحدة، مع تجاوز المبيعات الشهرية 20000 وحدة لمدة 8 أشهر متتالية، مما يمثل 22% من مبيعات المجموعة، وأصبحت أسرع علامة تجارية للسيارات نموًا على مستوى العالم.

• الأسواق الرئيسية ونمو المبيعات: تألقت OMODA&JAECOO في عدة أسواق، حيث شهدت ماليزيا نموًا هائلًا، محققة مبيعات سنوية بلغت 15661 وحدة، بزيادة سنوية قدرها 174%. واصلت السيارة الناجحة OMODA C5 تحقيق مبيعات مرتفعة، حيث بلغ حجم مبيعاتها السنوية 129341 وحدة. منذ إطلاقها في فبراير، حققت نماذج الطاقة الجديدة OMODA E5 وJAECOO J7 PHEV وJ6 مبيعات بلغت 34068 وحدة.

• «أربعة محاور - القوة الدافعة الجديدة، قيادة التطور المتنوع» 1. أسواق جديدة - توسيع الحضور العالمي: وسعت OMODA&JAECOO نشاطها في الأسواق الناشئة مثل أوروبا، والشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا، مما يعزز استراتيجيتها العالمية.

2. طاقة جديدة - ريادة التكنولوجيا المبتكرة: في مجال الطاقة الجديدة، واصلت OMODA&JAECOO تحقيق اكتشافات مبتكرة. يقود نظام J7 PHEV، المزود بنظام الهجين المتطور عالميًا (SHS).

3. منتجات جديدة - تلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة: أطلقت OMODA&JAECOO منتجات جديدة متنوعة مثل النموذج العالمي الثاني OMODA C7 وأول نموذج مغامرات خارجية J5.

4. أسلوب حياة جديد - شراكات متعددة: تعاونت OMODA&JAECOO مع علامات تجارية بارزة مثل Wicked وGarmin لإطلاق سلسلة من المنتجات المشتركة.

في عام 2024 المليء بالإنجازات، حققت OMODA&JAECOO أداءً متميزًا في المبيعات عالميًا. في ديسمبر، ارتفعت المبيعات الشهرية إلى 23560 وحدة، بزيادة سنوية تزيد على 72%، مع تجاوز المبيعات الشهرية 20000 وحدة لمدة 8 أشهر متتالية. وبلغت المبيعات السنوية 248605 وحدات، بنمو سنوي قدره 54%. تم إطلاق العلامة التجارية في 33 دولة ومنطقة، حيث بلغ عدد العملاء العالمي 410136، مما يجعلها أسرع علامة تجارية للسيارات نموًا على مستوى العالم.

اختبار المدى الطويل لـJ7 PHEV بدعم من القادة العالميين، تحظى OMODA E5 بقبول واسع في فبراير، تم الكشف عن أول SUV (سيارة رياضية متعددة الاستخدامات) كهربائية بالكامل للعلامة التجارية - OMODA E5، في مدريد، إسبانيا، وحظيت بدعم قوي من عدد من القادة السياسيين الإسبان. في مارس، تم إطلاق OMODA E5 بنجاح في ماليزيا، حيث حضر نائب رئيس الوزراء الماليزي فضيلة يوسف الحدث وألقى خطابًا أشاد فيه بالنموذج.

مصفوفة المنتجات الجديدة: قيادة اتجاه المستقبل في التنقل باعتبارها النموذج العالمي الثاني لـOMODA&JAECOO، تم إطلاق OMODA C7 عالميًا في حدث إطلاق المنتج في ووهان في أبريل. استنادًا إلى مفهوم «الفن في الحركة»، تكسر OMODA C7 الأساليب التقليدية لتصميم سيارات الـSUV، محققًة توازنًا بين الفن والديناميكيات، الحداثة والمستقبلية. تُعرف بأنها SUV NEO Crossover، وتقدم أسلوب حياة جديد يمزج بين الجودة العالية والابتكار والشخصية والتفاعل الاجتماعي لأصحاب الذوق الرفيع.

حياة جديدة مع الـCrossover - لخلق إمكانيات لا محدودة للمستقبل تركز OMODA&JAECOO على مفهوم «الناس + السيارة + الحياة»، وتلتزم ببناء نظام O-UNIVERSE الشامل والمتعدد الأبعاد. من خلال شراكاتها، تعاونت العلامة التجارية مع شركة Garmin الرائدة في الساعات الذكية GPS ومع سلسلة أفلام Wicked لإطلاق منتجات مشتركة. مع اقتراب عام 2025، ستدخل OMODA&JAECOO مرحلة حاسمة مع إطلاق منتجات جديدة وتحقيق إنجازات في مجال السيارات الكهربائية الجديدة.

يرجى إبداء الرأي من خلال الاستبيان السريع لعلامتي JAECOO وOMODA عبر الروابط أدناه: OMODA: https://www.wjx.cn/vm/tiVsz3H.aspx JAECOO: https://www.wjx.cn/vm/twn7HVn.aspx#