أعلنت شركة «جيوردانو» السعودية، الرائدة في مجال تجارة الملابس العالمية، عن إطلاق سلسلة تعاونها الجديدة «جيوردانو × كونغ فو باندا» بمناسبة السنة الجديدة 2025.

يمثل هذا التعاون الأول لشركة جيوردانو مع سلسلة أفلام «كونغ فو باندا» الشهيرة من إنتاج «دريم ووركس أنيميشن»، حيث تستفيد جيوردانو من السمات الإيجابية المرتبطة بفنون القتال لعرض مجموعة من الملابس الحصرية للرجال والنساء والأطفال.

تجسد هذه المجموعة جوهر وضعيات فنون القتال في كونغ فو باندا، مع التركيز على نقل رسائل هامة حول الاحترام والانسجام والعدالة والاعتماد على النفس.

يتضمن التعاون أيضاً فعاليات داخل المتاجر ومحتوى حصرياً مستوحى من كونغ فو باندا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

من خلال هذه المبادرات، تواصل جيوردانو تعزيز وجودها العالمي في السوق، مع دفع استراتيجيتها التوسعية والاحتفاء باللحظات الثقافية التي تتناسب مع جمهورها المتنوع.

تجمع المجموعة بين التصاميم العصرية والمواد عالية الجودة والأشكال المريحة، وتتميز بطبعات جريئة تعكس روح الاحتفالات.

تتوفر المنتجات المحدودة الإصدار في المتاجر وعبر المتجر الإلكتروني في الأسواق الرئيسية مثل الصين وهونغ كونغ وتايوان وسنغافورة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا وفيتنام والإمارات والسعودية.

تشمل التشكيلة مجموعة من السترات ذات القبعات والتيشيرتات والجاكيتات، إضافة إلى أطقم عائلية منسقة مثالية للاحتفالات بالعطلات.

كما أشار المدير التنفيذي لشركة جيوردانو السعودية أحمد الله: «بما أن بداية السنة ترمز إلى البدايات الجديدة والفرص للنمو، نحن سعداء بالتعاون مع كونغ فو باندا لنحول رؤية جيوردانو لعالم بلا غرباء إلى واقع. يتيح لنا هذا التعاون التواصل مع عملائنا بشكل معبر وممتع، بينما نقدم لهم مجموعة مثيرة تناسب العائلات». وأضاف: «هدفنا في جيوردانو هو دمج الإبداع والجودة والشمولية بشكل سلس لخلق تجارب لا تُنسى لعملائنا».

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة جيوردانو العالمية كولين كيري، إلى أنه: «من خلال تعزيز عملياتنا التجارية العالمية، وخلق سرد قصصي مثير في المتاجر، وتحسين توفر المنتجات، حققنا نمواً إيجابياً في المبيعات وتوسعنا في قاعدة عملائنا. هذا الأداء المشجع قد أسس قاعدة قوية لخطة شركتنا الاستراتيجية الخمسية (ما وراء الحدود)».

يمثل هذا التعاون علامة فارقة في مسعى جيوردانو لدمج الأناقة مع القصص الهادفة، موفراً للعملاء فرصة للاحتفال ببداية العام الجديد بأسلوب مميز.