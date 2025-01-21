انتابت حالة من الذعر العملاء داخل أحد البنوك المصرية المهمة اليوم «الثلاثاء» نتيجة إشهار أحدهم آلة حاده «سكين» داخل البنك، لتهديد موظفي البنك في محاولة لصرف عائد ادخاري له قبل موعده، لتنتهي الواقعة بمصرع ضابط شرطة.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغاً من مدير بنك بقيام المتهم «مؤمن. م. ع» محام حر37 عاماً، بإثارة الخوف والذعر داخل البنك، وأثناء قيام العقيد فتحي عبد الحفيظ سويلم، بفض مشاجرة أصيب بسلاح أبيض كان بحوزة المتهم ما أدى إلى وفاته، كما أصيب 3 آخرون من أفراد الشرطة، وتم إلقاء القبض على المتهم ونقل جثمان المتوفى إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة دفن جثة الشهيد، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، إنه بتاريخ اليوم 21 يناير تبلغ لمديرية أمن الفيوم من أحد البنوك بنشوب مشاجرة داخل البنك بين أحد العملاء والموظفين نتيجة مطالبته بصرف عائده الادخاري قبل موعده، وانتابته على إثرها حاله هياج، انتقلت قوة أمنية وتمكنت من السيطرة عليه بعد إصابته العقيد فتحي عبدالحفيظ سويلم «من قوة مديرية أمن الفيوم» بآلة حادة كانت بحوزة العميل أسفرت عن وفاته.