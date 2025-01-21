أعلن مستشار رئيس المكتب السياسي لحماس طاهر النونو أن الحركة ستفرج عن 4 رهائن إسرائيليات السبت القادم، ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل في إطار اتفاق وقف النار مع إسرائيل.وقال في تصريح له، اليوم (الثلاثاء): في اليوم السابع لتنفيذ اتفاق الهدنة سيتم إطلاق سراح 4 من المحتجزات الأسيرات الإسرائيليات مقابل إفراج إسرائيل عن الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين وفق المعايير المتفق عليها.وتتضمن المرحلة الأولى الممتدة 42 يوما من الاتفاق الذي بدأ سريانه الأحد، تسليم 33 أسيراً إسرائيلياً، مقابل 1904 أسرى فلسطينيين، من خلال عمليات مجدولة للتبادل بين الطرفين.وتضمنت عملية التبادل الأولى تسليم 3 إسرائيليين، مقابل 90 فلسطينياً، لتكون الخطوة التالية ضمن المرحلة الأولى، بعد 7 أيام، أي الأحد القادم، لكن تقارير إسرائيلية تحدثت عن إمكانية أن تتم السبت.ومن المنتظر أن تبدأ المفاوضات بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى. ويتوقع أن تشمل هذه المرحلة إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، مقابل إطلاق أكثر من 1000 أسير فلسطيني.فيما تشمل المرحلة الثالثة من الاتفاق إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار غزة بإشراف مصر وقطر والأمم المتحدة.