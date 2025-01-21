أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رصد 67 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية في شهر ديسمبر الماضي، وتم التعامل معها حسب الأنظمة المتبعة.

وأوضح المتحدث باسم المؤسسة فهد العتيبي أن المخالفات التي تم رصدها خلال الشهر الماضي من أبرزها عدم الالتزام بضوابط الإعلانات، إضافةُ إلى التلاعب في مسوغات التسجيل أو السجلات أو الوثائق أو النتائج الخاصة بالمتدربين وعدم التقيد بشروط القبول والتسجيل في البرامج التدريبية، إلى جانب استخدام مقر المنشأة التدريبية أو جزء منه لغير ما رخص له من المؤسسة دون موافقة المؤسسة.

وأضاف أن رصد تلك المخالفات كان من خلال قيام الفرق الإشرافية التابعة للإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة بتنفيذ زيارات ميدانية ضمن جهودها في الإشراف والمتابعة وضبط جودة التدريب ومستوى الخدمات المقدمة للمتدربين والمتدربات.

وأضاف المتحدث أن المؤسسة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب الأهلي وذلك من خلال الترخيص للمنشآت لمزاولة نشاط التدريب وتسهيل إجراءاته، حيث بلغ عدد المنشآت التدريبية الجديدة التي تم ترخيصها خلال الفترة نفسها 38 منشأة تدريبية، إلى جانب منح 47 بطاقة مدرب معتمد للأفراد لتمكينهم من تقديم البرامج المرخصة.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تنفذ الاختبارات للمتدربين والمتدربات بالمعاهد والمراكز التدريبية الأهلية وذلك بهدف تقييم مخرجات البرامج التدريبية، وبلغ عدد المختبرين في الاختبارين الشامل والتأهيلي في ديسمبر الماضي 10620 مدربا ومتدربة.