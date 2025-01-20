قالت هيئة السجون الإسرائيلية أنه تم الإفراج عن 90 أسيرا فلسطينياً في إطار عملية التبادل، وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حماس وإسرائيل.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية، صورا للأسيرات الفلسطينيات بعد تحريرهن بموجب صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل.

ووفقا لقائمة قدمتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية، فإن أغلب المفرج عنهم هم من النساء أو القُصر.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى للإفراج عن الأسيرة القيادية في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» خالدة جرار والتي عادت إلى بيتها ضمن صفقة التبادل.

ويظهر الفيديو جرار وهي تمشي في الشارع مرتدية لباس الأسرى وسط هتافات تشيد بها.

ووصلت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى بلدة بيتونيا غرب رام الله قبل أن يتوجهوا إلى بلداتهم في الضفة الغربية.

واحتفل مئات الفلسطينيين في بلدة بيتونيا وسط الضفة الغربية المحتلة، بإطلاق سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين من سجون إسرائيل، ضمن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى التي أبرمتها حركة حماس وإسرائيل.

ورغم المضايقات والتحذيرات الإسرائيلية، فقد تجمع مئات الفلسطينيين أمام حافلات الأسرى في بيتونيا غرب مدينة رام الله، القادمة من سجن عوفر الإسرائيلي، مطلقين الألعاب النارية والهتافات احتفاءً بتحرير الأسرى.