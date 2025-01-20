شهدت مدينة الرياض حدثاً مميزاً تمثّل في إطلاق أول مجموعة لتصميم الأزياء بالتعاون بين «فنون التراث» والمصممة الدكتورة سراء قيردار، بحضور الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من نجوم الفن في الوطن العربي. وأُقيم الحدث في مقر «فنون التراث» بحي السليمانية، إذ تم عرض تصاميم تجمع بين التراث السعودي الغني والطابع العصري الحديث، لتعكس الهوية السعودية بأسلوب مبتكر يناسب الأذواق المحلية والعالمية.المعرض الذي انطلق أمس (الأحد)، استعرض قطعاً مستوحاة من الزخارف والتطريز السعودي التقليدي المدمج بأسلوب معاصر، وتناسب هذه التصاميم السيدات السعوديات والشابات، وحتى المهتمات بالأزياء من خارج المملكة، ما يتيح لهن ارتداءها في مختلف المناسبات داخل السعودية وخارجها. وعبّرت المصممة سراء قيردار عن فخرها بالتعاون مع «فنون التراث»، مشيرة إلى أن هذه المجموعة تمثل خطوة مهمة في إبراز التراث السعودي بشكل عالمي.وشهد الحدث حضور شخصيات بارزة في مجال الأزياء والفن والثقافة من مختلف أنحاء العالم العربي، أُتيحت لهم فرصة الاطلاع على تفاصيل التصاميم المميزة التي جمعت بين الأصالة والحداثة.