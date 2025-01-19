شهدت العاصمة السعودية الرياض ليلة استثنائية مع انطلاق النسخة الخامسة من حفل «جوائز صنّاع الترفيه» (Joy Awards)، الذي احتفى بأبرز النجوم العرب والعالميين في أمسية مبهرة أقيمت في منطقة anb Arena، تحت رعاية المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي وكبار الشخصيات ونجوم الفن من السعودية والعالم العربي ودول العالم.

استهل الحفل بعزف الأوركسترا للسلام الملكي السعودي، أعقبه عرض استعراضي فني شارك فيه عدد من العارضين، تلاه أداء غنائي مبهر للمغنية الأمريكية كريستينا أغيليرا. كما قدم الفنان اللبناني وائل كفوري دويتو مبدع مع النجم الكندي مايكل بوبليه.

وبدأت مراسم توزيع الجوائز بجائزة الممثل المفضل التي حصدها الممثل السوري سامر إسماعيل عن دوره في مسلسل «العميل»، حيث تسلم الجائزة من النجمة الأمريكية أماندا سيفريد. أما جائزة الوجه الجديد المفضل للمسلسلات فذهبت إلى الممثلة السعودية العنود عبدالحكيم عن مسلسل «بيت العنكبوت»، وتسلمتها من النجم الهندي هريثيك روشان. وفي فئة المسلسل المصري المفضل، فاز مسلسل «نعمة الأفوكاتو»، وتسلمت الجائزة منتجة العمل مها سليم من النجم الكندي كيفر ساذرلاند.

وفي لحظة تقدير لمسيرته الفنية الطويلة، قدّم الفنان السعودي ناصر القصبي جائزة الإنجاز مدى الحياة للفنان القدير ياسر العظمة، الذي عبر عن شكره الجزيل لهذا التكريم. كما حصل مسلسل «مدرسة الروابي» (الجزء الثاني) على جائزة المسلسل المشرقي المفضل، حيث تسلم فريق العمل الجائزة من أسطورة الفن البريطاني السير أنتوني هوبكنز، الذي قدّم أيضًا جائزة الإنجاز مدى الحياة للنجم الأمريكي مورغان فريمان.

كما سلّم الممثل السوري باسل خياط، والممثلة اللبنانية رزان جمّال جائزة المسلسل الخليجي المفضل لمسلسل «شباب البومب»، التي تسلمها بطله فيصل العيسى. وفازت الفنانة هدى حسين بجائزة الممثلة المفضلة عن مسلسلها «زوجة واحدة لا تكفي»، وقدمت الجائزة النجم التركي باريش أردوتش.

وكعادته السنوية، قدّم المهرجان لمسة وفاء بتكريم الشخصيات الفنية التي فقدها العالم خلال العام الماضي، على أنغام القيثارة بقيادة الفنانة أنيلين لينارتس. كما فازت المخرجة السورية رشا شربتجي بجائزة مخرج المسلسلات المفضل عن مسلسل «ولاد بديعة»، التي سلمها لها المخرج الأمريكي ميغيل سابوجنيك.

واستمرت الأمسية بعروض فنية متنوعة، حيث اجتمع النجم المصري تامر حسني مع الممثلة نيللي كريم في وصلة غنائية مميزة، شاهدها الجميع في الحفل الذي بث على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1 وMBC مصر وMBC العراق وMBC5، إضافة إلى منصة «شاهد».

ونال المخرج طارق العريان جائزة مخرج الأفلام المفضل عن فيلم «ولاد رزق 3»، والتي سلّمها له المخرج الأمريكي تشاد ستاهلسكي. كما قدّم المخرجان عادل العربي وبلال فلاح جائزة شخصية العام إلى الفنان العالمي ماثيو ماكونهي.

وكرّم نجم كرة القدم الفرنسي تيري هنري اللاعب ياسر الدوسري بجائزة الرياضي المفضل، وقدّم أيضًا جائزة الرياضية المفضلة للاعبة الفنون القتالية السعودية هتان السيف. كما منحت الفنانة التركية توبا بويوك أوستن جائزة الممثل المفضل في فئة السينما للفنان المصري هشام ماجد عن فيلم «إكس مراتي».

وفي تكريم قدمه المستشار تركي آل الشيخ لشخصية استثنائية هو الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، حيث منحه جائزة صناع الترفيه الماسية عن تاريخه الشعري الذي أثرى فيه الساحة الفنية طوال عقود. وقال معاليه في الكلمة التي ألقاها في هذه المناسبة:«إلى أهلي في المملكة العربية السعودية، ووطني الكبير الوطن العربي، شخصية استثنائية رحلت قريبًا، وكنت أتمنى أن يكون معنا حاضرًا ويشهد على تكريمه. الحمد لله، ربنا أكرمنا أننا حظينا بفرصة أن نُكرّمه في موسم الرياض الأول. بليلة لا تُنسى، ليلة لاتنسى من ذاكرتي أنا، شخصية لن تتكرر، شخصية أعتبرها والجيل الذي كان معها. الله يحفظ المتبقي منهم، مثل الأستاذ محمد عبده، والله يرحم الذين رحلوا. هم الذين صنعوا الفن والثقافة الفنية السعودية والخليجية والعربية. الله يرحمك يا سمو الأمير بدر بن عبد المحسن. لن ننساك، فأنت مُلهم لأجيال وأجيال، وستبقى مُلهمًا لأجيال وأجيال قادمة إن شاء الله». ومن ضمن التكريم، تم تقديم ريبورتاج يستذكر أبرز الأعمال التي كتبها «مهندس الكلمة»، وتسلم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بدر بن عبدالمحسن الجائزة التقديرية التي منحت لوالده الشخصية الاستثنائية.

تم بعد ذلك تقديم وصلة غنائية لأسطورة الموسيقى العالمي أندريا بوتشيلي، شاركه فيه وعلى نحو مفاجئ فنان العرب محمد عبده بأغنية صوتك يناديني في تناغم فني مليء بالإبداع.

صعد بعد ذلك الأمير عبدالرحمن بن مساعد الذي تم عرض تقرير عن تاريخه الكبير في المجال الفني، إلى خشبة المسرح لتكريم الموسيقي الإيطالي أندريا بوتشيلي بجائزة الإنجاز مدى الحياة.

وواصل المهرجان توزيع جوائزه، حيث قدّم ماثيو ماكونهي جائزة الممثلة المفضلة في السينما للنجمة هنا الزاهد عن فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة».

وبدوره، منح معالي المستشار تركي آل الشيخ جائزة الإنجاز مدى الحياة لمعالي الأستاذ عبدالله المحيسن تقديرًا لمسيرته الفنية المتميزة، في عالم الإنتاج السينمائي والإنتاج بشكل عام.

كما فاز فيلم «ولاد رزق 3: القاضية» بجائزة الفيلم المفضل، التي قدّمها النجم العالمي كوبا غودينغ جونيور، وتسلمها فريق العمل. وقدّم المخرج مروان حامد جائزة صناع الترفيه الفخرية للمخرج العالمي جاي ريتشي.

وكرّم الموسيقار المصري عمر خيرت الموسيقار العالمي هانز زيمر بجائزة الإنجاز مدى الحياة، تقديرًا لعطائه الموسيقي الفريد. كما حصد المؤثر أحمد القحطاني (شونق بونق) جائزة المؤثر المفضل للمرة الثانية على التوالي، فيما فازت نارين بيوتي بجائزة المؤثرة المفضلة.

وفي لفتة تقدير لمسيرته الفنية، كرّم النجم كريم عبدالعزيز المخرج محمد عبدالعزيز بجائزة صناع الترفيه الفخرية. كما قدّم معالي المستشار تركي آل الشيخ جائزة الإنجاز مدى الحياة للفنان الكويتي القدير عبدالله الرويشد، بحضور نخبة من الفنانين الخليجيين وعلى رأسهم فنان العرب محمد عبده.

أما جائزة الوجه الجديد المفضل عن فئة الموسيقى، فقدمتها الممثلة المصرية تارا عماد للفنان السعودي راكان آل ساعد. واستمر المهرجان في تكريم المبدعين، حيث حصل النجمان أحمد حلمي ومنى زكي على جائزة الإنجاز مدى الحياة، التي قدّمها لهما النجم الكوري الجنوبي جانغ كي يونغ.

كما قدّمت الفنانة يسرا جائزة الأغنية الأكثر رواجاً خلال العام 2024، التي تقاسمها كل من الفنانة المصرية أنغام، والفنان المصري تامر عاشور. وفي عالم الأزياء، حصل المصمم اللبناني العالمي زهير مراد على جائزة صناع الترفيه الفخرية، التي سلمتها له النجمة التركية هانده أرتشيل.

وواصل المهرجان فقراته الفنية بأداء موسيقي رائع بعنوان «أيقونة الصوت»، بقيادة الدرامر الأمريكي جوناثان موفيت أحد أعضاء فرقة نجم البوب الراحل مايكل جاسكون، بمشاركة جستين أندريس وعازفة الغيتار أوريانثي.

وفي ظهور مفاجئ للجميع، تقمص الفنان رامز جلال المعروف بمقالبه الخادعة شخصية فنان هندي، ليكشف القناع عن وجهه ويقدم جائزة الفنان المفضل إلى السعودي عايض يوسف.

كما كرم المستشار تركي آل الشيخ عدداً من أبرز الفنانين القديرين الذين أثروا الساحة الخليجية بالأعمال الدرامية، حيث كان لهم دور طليعي وريادي في كافة المجالات، وهم، مريم الصالح، ابراهيم الصلال، عبدالرحمن العقل، محمد الطويان، غانم السليطي، عبدالرحمن الخطيب، علي إبراهيم، سعد خضر.

فيما تسلمت الفنانة السورية أصالة نصري جائزة الفنان المفضل من مواطنيها الممثلين معتصم النهار، ورشا بلال. كما حصلت أغنية الفنان ماجد المهندس «الجو» على أفضل أغنية حيث تم تكريمه من الفنانين دينا الشربيني وكريم عبدالعزيز، واستلمها نيابة عنه الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات الأستاذ سالم الهندي. وفي ختام الحفل قدم مغني البوب التركي الشهير تركان، وصلات غنائية واستعراضية مليئة بالإبداع.