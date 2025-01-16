أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم، تمديد فترة التقديم لبرامج الدراسات العليا «للماجستير والدكتوراه» بالجامعة، وذلك حتى تاريخ 1446/7/22هـ، الموافق 22 /1 / 2025.

وبيّنت أن التقديم سيتاح في التخصصات النظرية والعلمية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 1447هـ، مشيرة إلى أنه سيتاح لطلاب المنح الدوليين «المقيمين خارج المملكة» التقديم على برامج الدراسات العليا، وذلك عبر بوابة «منحتي» المخصصة لقبول طلاب المنح على الرابط:

https://postgraduateminhatee.iu.edu.sa، فيما سيتاح التقديم من داخل المملكة على الرابط: https://postgraduate.iu.edu.sa.

ودعت الجامعة جميع المتقدمين إلى الاطلاع على شروط القبول الموضحة على موقع الجامعة الإلكتروني.