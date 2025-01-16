لقي مواطن سعودي مصرعه في محافظة الكرك الأردنية، بعد تعرّضه للطعن من قبل أحد الأشخاص إثر خلافات سابقة بينهما.

وقال لـ«عكاظ» الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي إنه جرى إسعاف شخص يحمل الجنسية السعودية إلى المستشفى أمس الأول في محافظة الكرك، بعد تعرّضه للطعن من قبل أحد الأشخاص إثر خلافات سابقة بينهما، وما لبث أنْ فارق الحياة.

وأضاف السرطاوي أنّ مرتكب الجريمة لاذ بالفرار وتوارى عن الأنظار بعد طعن المغدور، وجرى تحديد هويته وشُكّل فريق تحقيق من البحث الجنائي ومديرية شرطة الكرك لملاحقته وتحديد مكانه وإلقاء القبض عليه.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى عصر أمس إلقاء القبض على الجاني وضبط الأداة الحادة التي استخدمها في الجريمة، واعترف بعد التحقيق معه بقيامه بطعن المغدور إثر خلافات ووجود قضية بينه وبين المغدور وآخرين، وستتم إحالته للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى.