لفتت لوحة المركبة الأمنية التي تحمل رمز «م ك هـ 2025» أنظار زوار جناح وزارة الداخلية المشارك في النسخة الرابعة من «مؤتمر ومعرض الحج»، الذي يُقام تحت شعار «الطريق إلى النسك» في الفترة 13-16 يناير الجاري بـ«جدة سوبردوم» بمحافظة جدة.

وجذبت اللوحة التي تم وضعها على إحدى المركبات الأمنية الانتباه، إذ ترمز إلى مكة المكرمة وتطلعها نحو المستقبل، ما يعكس جهود المملكة في تطوير منظومة الحج والعمرة وتسهيل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والهوية المكانية والزمانية للمدينة المقدسة.

يذكر أن جناح وزارة الداخلية يستعرض، جهود الوزارة ومبادراتها الخدمية والإنسانية لتوفير تجربة حج آمنة وسلسة لضيوف الرحمن عبر المنافذ البرية والبحرية، والأنظمة والتجهيزات الأمنية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المستخدمة في إدارة الحشود والمشاعر المقدسة، وحملة «لا حج بلا تصريح»، ومبادرة «طريق مكة».