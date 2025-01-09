ترأس وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير البيئة والطاقة بالجمهورية الهيلينية ثيودورز سكيلاكاكيز، اجتماعات الدورة الأولى للجنة الطاقة، المنبثقة من مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهيليني عبر الاتصال المرئي، أمس 8 يناير 2025.

واستعرض الجانبان مختلف مجالات التعاون ضمن إطار عمل اللجنة، في موضوعات مشتركة تشمل الربط الكهربائي، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والتقاط وتخزين وإعادة استخدام الكربون، والكيبل السعودي اليوناني، ونظام كابل الألياف الضوئية.

وأكد وزير الطاقة أن العلاقات بين البلدين تلقت دفعة قوية بعد زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى أثينا في 2022، وما شهدته من توقيع اتفاقيات مهمة، بما في ذلك مذكرة تفاهم في مجال الطاقة لتطوير مشاريع مثل الربط الكهربائي وتقنيات الاقتصاد الدائري للكربون.

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية واليونان يؤكد الرغبة المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون في مجال الطاقة، مبيناً أن هذا الجهد قد أثمر عن تأسيس شركة ذات غرض خاص، وهي شركة الربط السعودي-اليوناني، إضافة إلى التقدم المستمر في دراسة جدوى المشروع.