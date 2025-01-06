أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أمس (الأحد) أن المرسوم بقانون رقم (158) لسنة 2024، بشأن تعديل المادة 16 من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، يهدف إلى توفير العيش الكريم لفئة زوجات الكويتيين الأجنبيات، وفقًا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية، ممن سُحبت جنسياتهن. كما يضمن المرسوم استمرار حصولهن على كافة المميزات التي كُنّ يتمتعن بها قبل صدور مراسيم سحب الجنسية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الشيخ فهد اليوسف أثناء ترؤسه اجتماعًا موسعًا بقصر السيف، بحضور قياديي ومسؤولي الجهات الحكومية المعنية، لمتابعة الإجراءات المتعلقة بملفات هذه الفئة، ومناقشة مقترحات تضمن لهن حياة مستقرة وكريمة.

وأوضح الشيخ فهد أن المرسوم الجديد يتيح لمجلس الوزراء اتخاذ قرار بإبقاء حقوق ومزايا هذه الفئة بما يخدم المصلحة العامة، ويعكس الصورة الإنسانية والحضارية لدولة الكويت.

من جهته، أعلن نائب المدير العام للشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف سلامة بن سلامة أن المؤسسة ستعيد صرف المعاشات التقاعدية والأنصبة لهذه الفئة، اعتبارًا من 9 يناير الجاري، وبأثر رجعي من تاريخ إيقاف المعاش.

وفي السياق ذاته، أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم أن صرف المواد التموينية سيستمر دون إلغاء، مشيرًا إلى أن التراخيص التجارية وملكيات الشركات ستظل قائمة، مع تحديد سقف ملكية الشركات الجديدة لهذه الفئة عند 49%.

بدوره، أوضح مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتكليف جابر الكندري أن الهيئة ستقوم خلال الأيام المقبلة بتفعيل تطبيق «هويتي» لهذه الفئة، على أن تصدر البطاقة المدنية الجديدة بنهاية الشهر، دون الحاجة لمراجعة الهيئة.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة للإطار القانوني للتعامل مع أوضاع زوجات الكويتيين الأجنبيات، ممن شملتهن المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية.