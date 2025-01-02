افتتح محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز اليوم عددًا من المشاريع التنموية التعليمية الجديدة؛ التي ستقدم خدماتها لأكثر من 1800 طالب في مدارس تعليم الطائف.

وشاهد عرضًا مرئيًا للمشاريع التعليمية، مستمعًا إلى شرح حول المشاريع المنفذة ودورها في دفع العجلة التنموية للتعليم في المحافظة لتنضمّ للمرافق التي تقدم الخدمات التعليمية والتربوية للطلاب والطالبات، إذ تتضمن المباني قاعات دراسية ومرافق رياضية وصحية وإدارية، كما أن هذه المشاريع تأتي انعكاسًا لنجاح الخطة الإستراتيجية لوزارة التعليم في خفض نسبة المباني المستأجرة في التعليم، وتوفير البيئة المدرسية الجاذبة، ورفع نسبة المباني التعليمية النموذجية المستوفية لمعايير وأنظمة تنفيذ المشاريع التعليمية الجديدة، وفق أحدث التصاميم المعمارية؛ التي توفر بيئة تعليمية آمنة وجاذبة.