يعلن بنك فيجن «Vision Bank» المعروف سابقاً باسم «البنك السعودي الرقمي» عن انطلاق المرحلة التجريبية من عملياته المصرفية بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي، حيث يأتي هذا الحدث كخطوة استراتيجية مهمة في مسيرة بنك فيجن نحو تحقيق رؤيته المستقبلية، مؤكداً التزامه المستمر لتطوير الخدمات والمنتجات المقدمة وتعزيز تجربة العملاء في المملكة. وتشمل المرحلة الأولى من انطلاق بنك فيجن تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية الأساسية لعدد محدود من العملاء تشمل ودائع مرابحة لأجل، بطاقات مصرفية، حوالات داخل المملكة ودفع فواتير.

ويهدف بنك فيجن إلى أن يكون رائداً في القطاع المصرفي السعودي، معتمداً على الابتكار والتقنية لتقديم حلول مصرفية مميزة وسهلة الاستخدام تلبي تطلعات العملاء وتسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية السعودية 2030.

يذكر أن بنك فيجن هو بنك رقمي محلي تأسس من تحالف مكون من عدد من مستثمرين أفراد وشركات، ويخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي. ويهدف بنك فيجن لاستخدام أحدث التقنيات لتوفير خدمات ذكية عن طريق التركيز حول احتياجات العملاء وتقديم خدمات مالية متكاملة تشمل المدفوعات والحوالات، إضافة إلى خدمات التوفير والتخطيط المالي والتمويل.

لمزيد من المعلومات حول بنك فيجن وخدماته، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.visionbank.com.sa أو التواصل مع خدمة العملاء 8001000010.