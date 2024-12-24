أعلنت الهيئة العامة للترفيه (GEA) اليوم، عن القائمة الكاملة للمقاتلين المشاركين في الحدث المرتقب، التي تُنظم بالتعاون مع منظمة الفنون القتالية المختلطة الأولى عالميًا UFC، وستُقام في anb أرينا بالعاصمة الرياض في 1 فبراير، وتضم نخبة من أفضل الرياضيين من جميع أنحاء العالم.

ومن بين النزالات سيواجه المقاتل الداغستاني سعيد نور محمدوف (18-3-0) البرازيلي فينيسيوس "لوك دوغ" أوليفيرا (21-3-0)، بينما يلتقي الطاجيكي محمد نعيموف (11-3-0) مع الأسترالي كان أوفلي (12-3-1).

وفي نزال آخر، يواجه الأمريكي تيرانس مكيني (15-7-0) بالدنماركي دامير هادزوفيتش (14-7-0)، بينما يلتقي النمساوي بوغدان غراد (14-2-0) مع البرازيلي لوكاس ألكسندر (8-4-0).

ويشهد الحدث تمثيلًا عربيًا لافتًا، حيث يواجه المصري حمدي عبدالوهاب (5-0-0) الأمريكي جمال بوغز (11-4-0)، فيما يتواجه البحريني شامل غازييف (13-1-0) مع الأمريكي توماس بيترسن (9-2-0)

ويستمر الحماس مع مواجهة تجمع الأمريكيين جوردان ليفيت (11-3-0) وعبدالكريم السلوادي (15-4-0)، بينما يتحدى الروسي سيرجي بافلوفيتش (18-3-0) المقاتل السورينامي جيرزينيو "بيغي بوي" روزينسترويك (15-5-0)، كما سيخوض الداغستاني إكرام أليسكيروف (15-2-0) مواجهة قوية أمام البرازيلي أندريه مونيز (24-6-0).

وفي نزالات فشة الوزن الوسط يتواجه الداغستاني شارا محمدوف (15-0-0)، المصنف الرابع عشر عالميًا، بالنجم الإنجليزي مايكل "فينوم" بيج (22-3-0)، حيث يسعى محمدوف لتعزيز ترتيبه بينما يطمح بيج لاستعادة سلسلة انتصاراته.

يذكر أنه سيتم طرح التذاكر لهذا الحدث التاريخي ابتداءً من 3 يناير 2025 عبر منصة Webook، مما يزيد من حماس عشاق هذه الفعالية، الذين يتطلعون لحضور هذا الحدث البارز الذي أصبح من أبرز فعاليات موسم الرياض.