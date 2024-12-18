تنطلق اليوم فعاليات "ملتقى صُنّاع التأثير ImpaQ" الذي يعقد في قاعة ميادين بالدرعية، برعاية وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، ومشاركة أكثر من 1500 مؤثر محلي ودولي، يتابعهم أكثر من مليار شخص حول العالم.

ويقام الملتقى تحت شعار "إلهام يتخطى الأرقام"، بحضور شخصيات بارزة محلية ودولية، مستهدفًا إعادة تعريف مفهوم التأثير من خلال إنجازات حقيقية تتجاوز الأرقام التقليدية.

ويشهد الحدث، الذي يستمر على مدى يومي 18 و19 ديسمبر الجاري، إطلاق أكثر من 50 إعلانًا واتفاقية لأول مرة، إلى جانب 40 برنامجًا وفعالية نوعية، موزعة على 7 مناطق رئيسية، بالتعاون مع أكثر من 24 شريكًا محليًا ودوليًا.

ويمتد الملتقى على مساحة تزيد عن 23 ألف متر مربع، ويغطي 14 مسارًا رئيسيًا، تشمل الإعلام والذكاء الاصطناعي والصحة والفنون والبيئة والاستدامة.

كما يتضمن جلسات حوارية وورش عمل ومساحات إبداعية مثل "مسرح الابتكار"، الذي يناقش قضايا بارزة كالتأثير بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، ومستقبل محتوى الألعاب الإلكترونية.

ويضم الملتقى مساحات مخصصة، منها "مساحة الابتكار" لاستعراض أحدث التقنيات، و"مساحة التأثير" التي تسلط الضوء على التحولات الإعلامية، و"مساحة المعمل" لتقديم تجارب ملهمة في الثقافة والفنون والتقنية.

كما يشهد جلسات "حديث التأثير"، التي تعرض قصص نجاح عالمية تتضمن "قصتي من بروكلين إلى الدرعية"، و"رحلتي من الفضاء والمدن الذكية"، و"الرقم الصعب في الرياضات الإلكترونية".

يُذكر أن الملتقى يعكس ريادة المملكة كونها مركزًا للإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، حيث يعزّز تبادل المعرفة والخبرات بين المؤثرين وصناع القرار.

كما أقامت وزارة الإعلام أمس حفل استقبال وعشاء بالرياض احتفاءً بالمؤثرين المحليين والدوليين، وممثلي الجهات الراعية والمشاركة في ملتقى صُنّاع التأثير ImpaQ.