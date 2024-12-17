استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم (الثلاثاء)، وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعيد، وسفير المملكة بالقاهرة صالح بن عيد الحصيني، والوفد المرافق لهم، بحضور وزير الثقافة المصري الدكتور أحمد فؤاد هنو.

وأعرب الرئيس السيسي، خلال اللقاء، عن تقديره للعلاقات المميزة بين المملكة ومصر، مؤكدًا اعتزاز بلاده قيادة وشعبا بالعلاقات التاريخية مع السعودية في كافة المجالات، خصوصا في المجال الثقافي. وتمنى للمملكة كل التوفيق والسداد في مختلف الفعاليات الثقافية والبطولات الرياضية التي تستضيفها، مجددًا التهنئة للمملكة بمناسبة فوزها بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034.

وأكد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله عمق التقارب الوثيق والترابط بين الشعبين المصري والسعودي، معتبرًا أن الثقافة والفنون المصرية تحتل مكانة مميزة في وجدان المواطن السعودي. وأشار إلى حرص المملكة على تكثيف التعاون وتنفيذ مشاريع ثقافية وفنية مع مصر، مؤكدًا التنسيق الوثيق بين الوزارات والجهات المعنية في البلدين، بما يسهم في تعزيز مسيرة التعاون الثقافي والفني بينهما.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله نقل للرئيس السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأعرب الرئيس عن تقديره لهما كشقيقين عزيزين، مشيرًا إلى إشادته بالتطور الذي تشهده المملكة في مجالات الثقافة والفنون والسياحة، وترحيبه بأي تعاون تطلبه المملكة، نظرًا لما تمتلكه مصر من إرث ثقافي عريق وخبرات واسعة وقدرات كبيرة في مختلف مجالات الفنون والثقافة.

كما أبدى الرئيس السيسي استعداد مصر للتوسع في تنفيذ مشاريع محددة مع المملكة في جميع الجوانب المتعلقة بالثقافة والفنون والآداب وحماية التراث.