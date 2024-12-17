أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، تعيين نايف الجعويني مديراً عاماً لبطولة موسم الرياض للسنوكر في نسختها الثانية، التي تستعد منطقة «بوليفارد سيتي» لاستضافتها غداً (الأربعاء) على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة أفضل لاعبي السنوكر في العالم.

البطولة التي تم تنظيمها بموجب اتفاقية تاريخية بين المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، والاتحاد الدولي للمحترفين في بطولة السنوكر، اشتهرت بابتكار الكرة الذهبية الفريدة التي تبلغ قيمتها 20 نقطة، ويمكن فقط لعبها بعد تسجيل الحد الأقصى من النقاط (147)، وتتيح هذه الكرة للاعب فرصة تحقيق 167 نقطة، ما يجعلها أعلى تسجيل في تاريخ السنوكر.

وتضم بطولة موسم الرياض للسنوكر 2024 أفضل عشرة لاعبين في التصنيف الرسمي للسنوكر حتى نهاية بطولة المملكة المتحدة 2024 التي أقيمت في الأول من ديسمبر.

ولا يزال أمام اللاعبين ثلاث بطولات تصنيفية لتحقيق مراكز متقدمة في السباق إلى الرياض وضمان مشاركتهم في هذا الحدث المثير.

وفي النسخة الأولى من البطولة، حقق الأسطورة روني أوسوليفان الفوز بعد تغلبه على جون هيغينز وجاد ترمب في طريقه إلى النهائي، حيث هزم لوكا بريسل بنتيجة 5-2.

وفي تصريح له، قال رئيس رابطة السنوكر العالمية ستيف داوسون: «نحن سعداء بمواصلة شراكتنا مع موسم الرياض للمرة الثانية في 2024، لقد أحرزنا تقدماً كبيراً في تطوير رياضة السنوكر في السعودية هذا العام، ومن الرائع رؤية نمو هذه الرياضة بسرعة وجذبها لجمهور جديد».

وأضاف ستيف داوسون: «لدينا حافز كبير للاعبين خلال الأسابيع القادمة للتأهل إلى قائمة العشرة الأوائل والمشاركة في هذا الحدث الذي سيشهد ثلاثة أيام مليئة بالإثارة وأعلى مستويات المنافسة، نأمل أن نرى أحدهم يسجل كرة الذهب ويدخل التاريخ».

وفي سياق متصل، نجح نجما السنوكر السعوديان أحمد عسيري وعبدالرؤوف الصائغ في الفوز ببطاقات دعوة للمشاركة في بطولة موسم الرياض للسنوكر، حيث تأهل عسيري والصائغ بعد فوزهما في التصفيات التي أُقيمت الأسبوع الماضي في أكاديمية روني أوسوليفان للسنوكر بمدينة الرياض.

وفي الجولة الأولى، التي ستُقام بعد ظهر الأربعاء 18 ديسمبر الجاري، سيتواجه اللاعبان السعوديان مع المصنفين التاسع والعاشر، دينغ جونوي وزانغ أندا، أما مساء اليوم نفسه، فسيواجه الفائزون من المباراتين المصنفين السابع والثامن، لوكا بريسل وشون مورفي.

وتُقام مباريات ربع النهائي يوم الخميس 19 ديسمبر، وتبدأ بمواجهة بين مارك سيلبي ومارك ألين، يليها لقاء كايرن ويلسون مع الفائز من مباراة زانغ، بريسل أو بطاقة الدعوة.

ثم سيواجه جاد ترمب نظيره مارك ويليامز في إعادة لنهائي بطولة الماسترز السعودية للسنوكر، بينما يلتقي حامل اللقب روني أوسوليفان مع أحد الفائزين من دينغ، مورفي أو بطاقة الدعوة.

وتُقام مباراتا نصف النهائي والنهائي يوم الجمعة 20 ديسمبر، جميع المباريات تُلعب بنظام الأفضل في سبع أشواط، باستثناء المباراة النهائية التي تُلعب بنظام الأفضل في تسعة أشواط.

يذكر أن قيمة الجائزة تمت مضاعفتها من نصف مليون دولار إلى مليون دولار، للفائز بالكرة الذهبية (167 نقطة).