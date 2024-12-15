كشف تقرير حكومي حديث، أن مدينتَي الرياض وجدة استحوذتا على 47.51% من إجمالي المبيعات خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 2024، إذ بلغ إجمالي ما أنفقه المستهلكون عبر نقاط البيع خلال الأشهر العشرة الماضية نحو 552.64 مليار ريال، منها 184.67 مليار ريال تم صرفها في مدينة الرياض تعادل نسبتها 33.42% من إجمالي المبيعات، و77.91 مليار ريال في مدينة جدة تعادل 14.1% من المبيعات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه في المدينتين 262.57 مليار ريال. واستحوذ قطاع المطاعم والمقاهي والمشروبات والأطعمة على 29.81% من إجمالي إنفاق المشترين عبر نقاط البيع، إذ بلغت قيمة المبيعات نحو 164.75 مليار ريال، منها 84.99 مليار ريال للمشروبات والأطعمة وتعادل 15.38% من المبيعات، و79.76 مليار ريال للمطاعم والمقاهي تعادل 14.43% من المبيعات. ووفقاً لرصد «عكاظ» فقد تراجعت العملة السعودية الورقية المتداولة (خارج البنك المركزي) للإصدار السادس بما يعادل 5.96 مليار ريال في أربعة أشهر فقط، إذ بلغت العملات المتداولة بنهاية أكتوبر الماضي نحو 205.52 مليار ريال، فيما كانت في يونيو الماضي نحو 211.48 مليار ريال، متراجعة بنسبة 2.82%. - 552.64 مليار ريال إجمالي المبيعات - 184.67 مليار ريال المبيعات في الرياض - 77.91 مليار ريال المبيعات في جدة