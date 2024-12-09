تعلن شركة أعمال الجود العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، عن إقامة مزاد «فرص المملكة» الإلكتروني عبر منصة السعودية للمزادات بدءاً من يوم السبت 14/ 12/ 2024م الساعة 1 مساءً وينتهي بالتدريج حسب المواعيد المُعلنة في المنصة،

ويعد مزاد فرص المملكة أكبر مزاد متنوع العقارات في 6 مناطق على مستوى المملكة، ويطرح فيه 103 فرص عقارية مميزة (سكنية وزراعية وتجارية، أراضٍ وفلل وشقق).

منها ٣٥ فرصة في الرياض عبارة عن 5 أراضٍ في العمارية وأرضين في ظهرة العودة في الدرعية و28 أرضاً في عريض، وفي المنطقة الشرقية 9 فرص منها في الخبر 3 أراضٍ سكنية مميزة في حي الكورنيش وأرض سكنية في حي العزيزية وفلة سكنية في حي الراكة، وفي الدمام فلة سكنية بحي الشاطئ الغربي و3 أراضٍ سكنية بحي الفرسان، وفي المدينة المنورة 34 فرصة منها 8 أراضٍ سكنية وتجارية بحي المبعوث وأرضين تجاريتين سكنيتين في حي درة الملك فهد وأرضين تجاريتين سكنيتين شمال شرق الدويخلة وأرض سكنية بحي العاقول (ب) وأرض تجارية سكنية في حي شرق المدينة ( أ) وأرضين سكنيتين في حي عين الخيف وأرضين سكنيتين في حي العريض وأرض بحي المبيعيث بجزع العريض وأرض سكنية بحي شوران (أ) و4 أراضٍ سكنية في حي الدفاع بأبيار علي و4 أراضٍ سكنية بحي الغراء بمنطقة المناهل و6 شقق في حي العزيزية، وفي القصيم 20 فرصة منها في عنيزة بحي الخزامى أرض سكنية و6 فلل، 3 منها مكتملة وفلتان تحت التشطيب وفلة عظم، و9 أراضٍ سكنية بحي المزيرعة وفلة بحي الخالدية على طريق الملك عبدالعزيز وفي البدائع أرض سكنية في حي الجامعة وفي عيون الجواء أرضين سكنيتين، وفي عسير 4 فلل عظم في خميس مشيط غرب مخطط حسام، وفي الجوف أرض سكنية غرب دومة الجندل.

ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة أعمال الجود العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على الرقم الموحد 920031881