ودافعت حبة وهي من أصول عراقية، وتبلغ من العمر 40 عاما، عن ترمب في وقت سابق من هذا العام، كما شغلت منصب المتحدثة القانونية باسمه.

وقال ترمب في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال»: «لقد كانت ثابتة في ولائها ولا مثيل لإرادتها. وقفت بجانبي خلال العديد من المحاكمات والمعارك وأيام لا حصر لها في المحكمة».

ألينا هي محامية وسيدة أعمال أمريكية ولدت في يوم 25 مارس 1984 في مدينة سوميت في ولاية نيوجيرسي لعائلة عراقية هاجرت إلى الولايات المتحدة سنة 1981.