عقد مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين أمس اجتماعًا برئاسة رئيس المجلس عضوان الأحمري.

واستهل رئيس المجلس الاجتماع بإحاطة الأعضاء بالاتصالات والأعمال التي تمت خلال الفترة الماضية، ثم ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله.

وأقر المجلس مسودة لائحة صندوق دعم الإعلاميين، التي تهدف إلى تعزيز الوقوف مع زملاء المهنة وتقديم خدمات متنوعة لهم.

كما اعتمد إستراتيجية شاملة لعمل الهيئة على مختلف الأصعدة للأعوام الثلاثة القادمة، بما يعكس تطلعات المرحلة المقبلة.

وناقش المجلس مبادرة تطوير رأس المال البشري، التي تقدم بها رئيس المجلس بالتعاون مع عدد من الجهات، ووافق على المضي قدمًا فيها، مع نشر تفاصيلها لاحقًا.

وفي إطار توسيع نشاط الهيئة، وافق المجلس على افتتاح فرع جديد في محافظة جدة، وتخويل رئيس المجلس بإكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

من ناحية أخرى، أقر المجلس خطة لاستثمار موجودات الهيئة، بما في ذلك استثمار بعض أجزاء المبنى الرئيس بالرياض، وفوض لجنة الاستثمار وتنمية الموارد للإشراف على التنفيذ.

كما اطلع الأعضاء على تقرير الأداء والمراجعة لأعمال اللجان المختلفة خلال الفترة الماضية، وأشادوا بالجهود المبذولة، مع التأكيد على أهمية تعزيز البرامج والأنشطة النوعية التي تلامس الاحتياجات الحالية.