وسط حضور كبير من المهتمين بعلم الآثار والطلاب والمثقفين، قدم عضو مجلس الشورى سابقًا أستاذ الآثار بجامعة جازان سابقًا الدكتور فيصل الطميحي واحدة من الأمسيات القيمة ضمن فعاليات أمسيات الشتاء التي يقيمها نادي جازان الأدبي، بحضور رئيس النادي حسن الصلهبي، والمشرف على البرامج الثقافية محمد الرياني.

وافتتحت الندوة، التي أدارها الأديب الشاعر الحسن آل خيرات، بتعريف مختصر عن الدكتور فيصل الطميحي الذي يمتلك تاريخًا كبيرًا من البحث في علم الآثار.

وقال الطميحي إن منطقة جازان غنية بآثارها على امتداد رقعتها وتنوع بيئتها، مبيناً أن موقعي بيش وعثر التاريخيين هما أشهر دور لسك النقود في تاريخ المنطقة، وتوجد العديد من آثار هذا السك الذي يعكس حضارة المنطقة وقدمها، إضافة إلى فن الطَّرق على الحديد والمعادن من أجل تصميم هذه النقود التي تنوعت فيها أساليب الكتابة والرموز الآثارية، ما يعبر عن الحالة السياسية والاقتصادية للمنطقة.

وأشار الدكتور الطميحي إلى أن الاهتمام بالآثار في الآونة الأخيرة جعل من المنطقة فرصة للباحثين المتخصصين لدراستها والخوض في أعماقها وأصالتها. وأضاف أن علم الآثار علم مهم في تاريخ البلدان، ومنها منطقة جازان التي كان وجود دور السك فيها مؤشرًا على أهميتها الجغرافية والسياسية عبر العصور. وعرض عالم الآثار الطميحي نماذج من المسكوكات النقدية، التي تفاعل معها الجمهور كثيرًا، وعلق على مدلولات الكتابة عليها، التي تحوي إشارات إلى حقب مختلفة، إذ ورد ذكر اسم بيش كثيرًا وتحديدًا كواحدة من دور السك المشهورة في المنطقة علاوة على عثر التاريخية التي تبعد عن بيش 25 كيلومترًا، مشيرًا إلى أن هذه المسافة المستقيمة بين بيش وعثر تؤكد على أهميتهما تجاريًّا واقتصاديًّا وارتباطهما.

وحفلت الندوة بالعديد من المداخلات حول أهمية الآثار ومستقبلها ووجود بعض القطع النقدية الأخرى في مواقع أخرى، ما قد يعني وجود عدد من دور السك الأخرى لم تجد شهرة مثل بيش وعثر أو انتقالها من مكان إلى آخر.

وفي نهاية الندوة كرم أدبي جازان الدكتور فيصل الطميحي، ومدير الندوة الحسن آل خيرات.