تستضيف العاصمة الرياض خلال البطولة السعودية الدولية للجولف في الرياض، التي تحتضنها منطقة بنبان من 4 إلى 7 ديسمبر، برنامجاً غنائياً مميزاً تحييه نخبة من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، ليضفي أجواء فنية ساحرة على البطولة ويحولها إلى وجهة تجمع بين متعة الرياضة وسحر الفن في أجواء استثنائية.

ويفتتح الفنان محمد حماقي أولى الحفلات مساء الأربعاء 4 ديسمبر، مقدماً لجمهوره عرضاً غنائياً مميزاً يضم مجموعة من أجمل أغانيه ليبدأ بها ليالي البطولة بأجواء استثنائية، كما يطل الفنان تامر عاشور على جمهوره في 5 ديسمبر بحفل يقدّم خلاله مجموعة من أعماله المميزة التي لامست قلوب محبيه، ليواصل تألق الليالي الغنائية المصاحبة للبطولة.

وتحيي الفنانة إليسا والفنان عايض مساء الجمعة 6 ديسمبر حفلاً غنائياً مميزاً، ليمنحا جمهورهما ليلة استثنائية خلال أمسيات البطولة، فيما يختتم النجم عمرو دياب فعاليات الحفلات الغنائية مساء السبت 7 ديسمبر بحفل مميز، يقدم خلاله مجموعة من أبرز أغانيه، ليكون ختاماً استثنائياً للبرنامج الفني.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، أن الفعاليات المصاحبة للبطولة السعودية الدولية للجولف، التي تُقام يومياً من الساعة 6 صباحاً وحتى 10 مساء، تقدم تجربة ترفيهية متكاملة تناسب جميع الفئات.

وأوضح أن البرنامج يضم مجموعة واسعة من الأنشطة، تشمل المطاعم المتنوعة، الأسواق، المقاهي، ودروس تعليم رياضة الجولف، إضافة إلى متابعة منافسات البطولة في أجواء مميزة وحيوية.

وأضاف آل الشيخ: خصصنا منطقة ترفيهية للأطفال توفر أنشطة مبتكرة ومساحات آمنة للعب، مع مشاركة يومية من الفنانة رشا رزق التي تضفي بأدائها التفاعلي أجواء ممتعة ومميزة تناسب العائلات.

وأشار إلى أن الفعاليات تتضمن أيضاً عروض دي جي «دش داش» التي تضفي أجواء جميلة طوال أيام البطولة، إضافة إلى عروض الألعاب النارية التي تضيء سماء الرياض كل ليلة، في ختام مميز للفعاليات اليومية، مما يخلق أجواء مختلفة للحضور.