كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن منطقة حائل تزخر بثروة معدنية تتجاوز قيمتها 72.3 مليار ريال، و154 مصنعاً تعكس نمو قطاعها الصناعي.

جاء ذلك الإعلان من الوزارة قبل دقائق من استقبال أمير منطقة حائل⁩ الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز لوزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف ونائبه، بحضور ⁧‫نائب أمير منطقة حائل⁩ والرئيس التنفيذي لمركز التنمية الصناعي، وناقش أمير حائل مستقبل قطاعي الصناعة والتعدين واطلع على معدل نمو الاستثمارات في الصناعة والاستفادة من مكامن القوة بالمنطقة.

من جهته، قال وزير الصناعة بندر الخريف: أشكر أمير منطقة حائل، ونائبه على حفاوة الاستقبال، وحرصهم على مناقشة مستقبل تطوير قطاعي الصناعة والتعدين، وبحث الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمارات الصناعية والتعدينية في المنطقة، إضافة إلى استغلال مكامن القوة التي تتمتع بها حائل لدعم الاقتصاد الوطني.

وكشفت الوزارة أن منطقة حائل تشكّل حصة بارزة من الثروات المعدنية في أرض المملكة تسعى لاكتشافها واستغلالها لتكون رافداً مهماً في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 بأن يصبح التعدين ركيزة ثالثة في الصناعة السعودية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن منطقة حائل غنية بخامات معدنية نوعية ومكمن للمعادن النفيسة، التي تشمل الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص، بالإضافة إلى البوكسايت.

وبين الجراح أن القيمة التقديرية للموارد المعدنية في المنطقة تبلغ 72.3 مليار ريال، حيث تقدر قيمة معدن البوكسايت بـ 50.466 مليار ريال، وتقارب قيمة الذهب 14.126 مليار ريال، فيما تبلغ قيمة الزنك 3.465 مليار ريال، وتقدر قيمة معدن النحاس بـ2.872 مليار ريال، ومعدن الفضة بمليار ريال، وتبلغ قيمة معدن الرصاص في المنطقة 15 مليون ريال.

وأفاد الجراح بأن منطقة حائل تضم حزامين متمعدنين للذهب والكبريتيد، كما تحوي ثلاثة مواقع لاحتياطي العناصر الأرضية النادرة والمعادن والخامات الصناعية، إضافة إلى رمل السيليكا والرمل الأبيض، مشيراً إلى أن المنطقة تضم أيضاً 16 مجمعاً تعدينياً معتمداً، منها 8 مجمعات للرمل، و 4 مجمعات لرمل السيليكا، ومجمعين للجرانيت ومجمعاً للبحص، ومجمعاً للمغنيزايت.

وعن تطور القطاع الصناعي في منطقة حائل، قال المتحدث باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية إن المنطقة تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوّعة، إذ يبلغ عدد المصانع فيها 154 مصنعاً منتجاً وتحت الإنشاء، وتتركز 95% المنشآت الصناعية في مدينة حائل ومحافظتي الشنان والخطة، لافتاً إلى أن أبرز القطاعات الصناعية في حائل تشمل المنتجات الغذائية، ومواد البناء، والمواد الكيميائية، والآلات والمعدات.

يُشار إلى أن وزير الصناعة والثروة المعدنية يزور منطقة حائل اليوم، لمتابعة الجهود المبذولة لتطوير القطاع الصناعي في المنطقة.