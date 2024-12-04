برعاية محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، وحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة عبدالله بن عبدالرحمن إسماعيل نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ملتقى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2024، تحت شعار «التمكين من أجل مستقبل شامل ومستدام».

وشهد الملتقى حضوراً مميزاً من الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص، الذين شاركوا من خلال معرض مصاحب هدفه تعزيز الشراكات والتكاتف لدعم وتمكين ودمج هذه الفئة الغالية في المجتمع، وألقى خلاله مدير عام الفرع، كلمةً بهذه المناسبة أكد من خلالها أن هذا الحدث يأتي ضمن جهود الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين جميع فئات المجتمع، مشدداً على أهمية تعزيز حقوقهم وتوفير الفرص اللازمة لتحقيق اندماجهم الفعّال في المجتمع، مضيفاً: نبذل في الوزارة قصارى جهدنا لعقد الشراكات والاتفاقيات التي من شأنها مضاعفة تمكين هؤلاء الأشخاص في المجالات كافة ونتطلع في 2025 إلى مساهمات جوهرية وفعالة من القطاع الخاص والقطاعات غير الربحية في هذا المجال الذي هو هاجس كل مسؤول يُعنى بهذه الفئة التي تستحق من الجميع بذل قصارى الجهد من أجلهم.

وتم استعراض أبرز إنجازات الفرع في دعم وتمكين ذوي الإعاقة، التي تشمل مجموعة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتعزيز فرصهم في المجتمع، مع تسليط الضوء على قصص نجاح ملهمة لأشخاص ذوي إعاقة تمكنوا من تحقيق إنجازات مميزة في حياتهم.

واختُتم الملتقى بتقديم الشكر للجهات المشاركة والداعمة، التي كان لها دور كبير في إنجاح هذا الحدث، الذي يُعد منصة محورية لتوحيد الجهود وتحقيق الأثر الإيجابي المستدام، وتسليم الشهادات والدروع التذكارية بهذه المناسبة.