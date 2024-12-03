رعى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ في حفل أقيم اليوم، توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من الجهات المشاركة في الزواج الجماعي الذي سيقام ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية لموسم الرياض 2024 على أكبر مسرحين من مسارح منطقة بوليفارد سيتي في يناير القادم، حيث سيكون مسرح أبو بكر سالم قاعة لزواج الرجال فيما سيكون مسرح محمد عبده أرينا قاعة لزواج النساء.

ووقع المستشار تركي آل الشيخ ووزير البلديات والإسكان رئيس مجلس أمناء مؤسسة (سكن) ماجد بن عبدالله الحقيل، اتفاقية تنص على تلقي التبرعات من كبار المانحين والشركاء والأفراد والداعمين لتمكين المستفيدين من مبادرة الزواج الجماعي ضمن موسم الرياض، والاستفادة من منصة «جود الإسكان» لتوفير الوحدات السكنية للمتزوجين، وفق الاشتراطات المطلوبة لدى برنامج «سكني».

كما وقع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط مع مجموعة الاتصالات السعودية (STC) التي مثلها الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس عليان بن محمد الوتيد، لتوفير خدمة الإنترنت المجاني لمستفيدي حفل الزواج لمدة عام.

فيما تم توقيع اتفاقية مع البنك السعودي الفرنسي (BSF) ممثلاً بالرئيس التنفيذي للبنك بدر السلوم، يقدم بموجبها دعماً مادياً بقيمة مليون ريال.

وتم توقيع اتفاقية مع شركة عجلان وإخوانه ممثلة بعجلان بن محمد العجلان الرئيس التنفيذي للمجموعة توفر بموجبها هدايا تزيد قيمتها على مليوني ريال.

كما جرى توقيع اتفاقية مع مجموعة شركات أبوالحسن للتجارة والاستثمار ممثلة بمدير تطوير الأعمال في المجموعة فهد المانع.

وتم خلال مراسم حفل التوقيع حضور عدد كبير من الشركات التي ساهمت في تقديم الخدمات للأزواج في هذه المناسبة الخيرية الكبرى، حيث قدمت شركات الضيافة والعشاء، وديكورات الحفل، وفساتين وبشوت الأزواج، إضافة إلى العطور والبخور، وخدمات الحلاقة والتزيين للأزواج، وتحليل ما قبل الزواج، والشاي والقهوة، ودورات الإرشاد والتنمية الأسرية.

وتم في نهاية الحفل التقاط الصورة الجماعية مع راعي الحفل المستشار تركي آل الشيخ.