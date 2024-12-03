نظَّمت هيئة الصحفيين السعوديين بحفر الباطن ورشة عمل عن بُعد بعنوان «الصحافة الاستقصائية في الإعلام الجديد»، قدمها مساعد رئيس التحرير الزميل عبدالله آل هتيلة، استهدفت الصحفيين وطلاب الإعلام لتطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم بمشاركة أكثر من 70 مشاركاً ومشاركة.

وركزت الورشة على الأسس النظرية والعملية للصحافة الاستقصائية، بما في ذلك كيفية اختيار القضايا الاستقصائية وجمع وتحليل البيانات، ومهارات السرد الصحفي.

كما ناقشت التحديات الأخلاقية والقانونية المرتبطة بهذا النوع من الصحافة، وتزويد المشاركين بأحدث المهارات الإعلامية التي تعزز من دورهم في تقديم محتوى هادف يخدم المجتمع.