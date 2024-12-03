احتفلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2024 تحت شعار «التمكين من أجل مستقبل شامل ومستدام»، الذي يحتفي به العالم سنوياً في 3 ديسمبر، وقد ركزت فعاليات هذا العام على زيادة الفهم بقضايا الإعاقة ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي على أهمية الاحتفاء باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2024، ومشاركة الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم؛ بهدف تثقيف المجتمع التعليمي بأهمية هذه الفئة، ونشر الوعي وتعزيز الفهم المجتمعي للتحديات غير الظاهرة التي تواجهها، إضافةً إلى استثمار مواهبهم وقدراتهم وإدماجهم مع أقرانهم، والقيام بمسؤولياتهم المشتركة.