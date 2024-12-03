في إطار التزامها الراسخ بتطوير الكوادر الوطنية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، حققت شركة المراعي إنجازات استثنائية ضمن مبادرة الحملة الوطنية للتدريب «وعد».

وتقديراً لجهودها الريادية، كرّم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، شركة المراعي ممثلة برئيسها التنفيذي عبدالله بن ناصر البدر، تقديراً لالتزامها بتقديم 50 ألف فرصة تدريبية على مدى ثلاثة أعوام تمتد من 2023 وحتى 2025 حيث تم تحقيق ما يزيد على 145% من المستهدف حتى منتصف 2024. ويُجسّد هذا الالتزام إيمان الشركة بدورها المجتمعي ومسؤوليتها الوطنية تجاه تنمية الموارد البشرية في المملكة. وتنسجم هذه الخطوة مع سعي الشركة لدعم المجتمعات التي تعمل فيها لتحقيق أثر إيجابي من خلال برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تدعم رؤية السعودية 2030.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المراعي عبدالله البدر: «نفخر بمساهمتنا الفعّالة ضمن مبادرة الحملة الوطنية للتدريب (وعد)، التي تتماشى مع التزامنا الراسخ بدعم الكوادر الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويُعتبر تجاوزنا للأهداف المرحلية شهادةً على التزامنا بتوفير فرص تدريبية نوعية تُسهم في تطوير مهارات الشباب السعودي وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل، وسنواصل العمل لإطلاق مبادرات مبتكرة تُعزز من قدرات أبناء وبنات الوطن».

كما أكد البدر أن هذه الجهود تأتي امتداداً لعمل «المراعي» المتواصل في تقديم برامج متنوعة تهدف إلى دعم الشباب السعودي وتطوير مهاراتهم بمختلف مناطق المملكة والتخصصات. وتشمل هذه البرامج معهد الصناعات الغذائية الذي يسهم في تأهيل الشباب السعودي لتوطين صناعة الأغذية بالمملكة، وأكاديمية المراعي التي تُعد منصة متخصصة للتدريب والتطوير، بالإضافة إلى برامج تدريبية أخرى مثل مركز تعليم قيادة النقل الثقيل، وبرنامجي «مديرو المستقبل» و«قادة الغد»، والبرنامج التعاوني لطلاب الجامعات، وبرنامج «تمهير» المخصص لتأهيل الخريجين.

واختتم البدر، مؤكداً على أهمية مواصلة دعم وتمكين المبادرات الوطنية والمشاركة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، من خلال تقديم برامج تدريبية مبتكرة وشراكات إستراتيجية تهدف إلى تعزيز جاهزية الشباب السعودي للمنافسة في سوق العمل، وبناء مستقبل واعد.