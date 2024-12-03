دشّن رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المكلف، الأستاذ الدكتور فهد بن أحمد الحربي، الموقع الإلكتروني الرسمي وحسابات التواصل الاجتماعي لكرسي أرامكو السعودية للأمن السيبراني، المتاح عبر الرابط (sacc.iau.edu.sa).

وأشاد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فهد بن أحمد الحربي، بهذه الخُطوة المهمّة، وذكر بأنّ الاهتمام بالكراسي وأنشطتها يأتي على رأس أولويّات الجامعة، وحضّ على إقامات محاضرات وورش تُعْنَى بالمجتمع من غير المتخصصين لتبصيرهم بهذا الجانب المهم، خصوصاً في ظلِّ ما نشهده من هجمات لكثير من المواقع والحسابات الشخصيّة والرسميّة.

كما أوضح الدكتور عبدالله بن محمد المهيدب، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والمشرف على كرسي أرامكو السعودية للأمن السيبراني، أن تدشين الموقع الإلكتروني يمثل خطوة إستراتيجية تهدف إلى التعريف بالكرسي ورسالته وأهدافه وبرامجه التنفيذية، حيث يتضمّن الموقع نبذة عن الكرسي، اختصاصاته، وأحدث أخباره وأنشطته، ويُقدم باللُّغتين العربيّة والإنجليزيّة.

وأكد الدكتور المهيدب إنّ الوعي بالتهديدات السيبرانية بات ضرورة ملحّة في عصر الإنترنت، مشيرًا إلى أن الكرسي يُعدُّ مبادرة تعاون بين أرامكو السعودية وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لتعزيز الأبحاث والابتكار في إدارة وهندسة الأمن السيبراني. ويهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية من خلال تشجيع العمل المشترك، بما يتماشى مع رؤية 2030، وتشمل أنشطة الكرسي إجراء البحوث والدراسات العلمية وتأليف وترجمة الكتب الرائدة ونشر الأبحاث في دوريات عالمية وتنظيم الندوات وحلقات النقاش وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتركز أيضًا على التوعية المجتمعية عبر برامج التعليم المستمر، مع تطوير وسائل عملية وفعّالة لحماية الأنظمة الرقمية من الانتهاكات والتهديدات السيبرانية.

وأشار الدكتور خالد بن عدنان العيسى، عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، إلى خصائص الموقع وما يتميز بسهولة الوصول وسرعة تقديم المعلومات، مع عرض إنجازات الكرسي بإحصاءات دقيقة، كما يوفر نافذة تواصل لاستقبال الاستفسارات والاقتراحات من الزوار.

كما قدم مدير الوحدة الأستاذ الدكتور جمال نور الدين حسن شكره للجهود المبذولة لتطوير الكراسي والجمعيات العلمية في الجامعة، مؤكدًا أنهم يعملون على إحداث طفرة في هذا المجال، مع الإشارة إلى قرب تدشين مواقع جديدة للكراسي مما يعكس التزام الجامعة بتطوير البحث العلمي والابتكار.

وشهد حفل التدشين حضور مدير وحدة الكراسي والجمعيات العلمية، الأستاذ الدكتور جمال نور الدين حسن، والدكتور عبد الله القحطاني وكيل كلية علوم الحاسب للبحث العلمي والابتكار، والدكتورة ديمة القحطاني رئيسة قسم الشبكات والاتصالات.