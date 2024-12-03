نفذ أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، زيارة تفقدية إلى محافظة النبهانية، لمناقشة احتياجات المحافظة من المشروعات والخدمات التنموية، إذ التقى خلال زيارته بعدد من المسؤولين والأهالي، وذلك في مركز الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز الحضاري بالمحافظة.

وأكد أمير القصيم، خلال اللقاء، ما توليه القيادة الرشيدة من عناية واهتمام لتوفير الخدمات كافة للمواطنين في محافظات ومراكز المنطقة.

وقال:«إن تفعيل مستهدفات برنامج التوازن التنموي يأتي أولوياتنا، وهو ما نعمل عليه لتحقيق التنمية المتوازنة التي تُسهم في تحسين جودة الحياة في جميع أنحاء المنطقة، كما نؤكد على أهمية بذل الجهود لتلبية احتياجات المواطنين، والارتقاء بالخدمات التنموية، وتعزيز فرص الاستثمار في المحافظات والاستفادة من المقومات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة».

وأضاف أن الجميع عليه دور كبير من المسؤولين والمواطنين، في تحقيق الأهداف المنشودة، مشيرًا إلى أن تكامل العمل المشترك هو الركيزة الأساسية لخدمة الوطن بكل إخلاص وتفان.

من جانبه، عبّر محافظ النبهانية طارق اليحيى عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على زيارته واهتمامه بالمحافظة، مؤكدًا أن توجيهاته لدعم الجهود التنموية في محط الاهتمام، للعمل على تحقيق الأهداف التي تسهم في تطوير المحافظة وتحسين الخدمات فيها.