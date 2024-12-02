عدّ رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، حصول ملف استضافة المملكة لبطولة كأس العالم 2034 على أعلى تقييم في تاريخ استضافة الحدث العالمي، نجاح لكل العرب بامتياز في مجال استضافة الأحداث العالمية الكبرى، معربًا عن ثقته في قدرة المملكة على استضافة وتنظيم هذا الحدث العالمي بكل كفاءة واقتدار وبصورة مشرفة لجميع العرب.

وأكد اليماحي في بيان له اليوم، أنه إنجاز جديد يضاف لسجل الإنجازات التي تحققها المملكة في كافة المجالات ومنها المجال الرياضي، وذلك بفضل الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ضمن رؤية المملكة 2030.