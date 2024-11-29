في إطار إستراتيجيتها المستمرة للتوسع في المملكة العربية السعودية، افتتحت مجموعة لولو هايبر ماركت فرعها الـ 57 في الفاخرية، شارع قطب الدين الشافعي، الدمام. يقدم الهايبرماركت الجديد تجربة تسوق عصرية ومريحة، ويتميز باختيار مجموعة من المنتجات عالية الجودة، مع الحفاظ على التزام العلامة التجارية بالأسعار المناسبة والجودة الفائقة.

تم افتتاح هايبرماركت لولو الجديد اليوم بحضور ضيف الشرف، المهندس فايز بن علي الأسمري، رئيس بلدية غرب الدمام، وبحضور عدد من الشخصيات البارزة، و بحضور السيد شهيم محمد، المدير الاقليمي لمجموعة لولو السعودية للأسواق الكبرى السيد معز نور الدين، المدير الإقليمي للمنطقة الشرقية؛ المهندس محمد بوشيت، المدير التنفيذي للمنطقة الشرقية؛ زيد السبيعي، مدير الإدارة بالمنطقة الشرقية؛ بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الشركة وأعضاء المجتمع المحلي.

يمتد متجر الفاخرية على مساحة تتجاوز 20000 قدم مربعة، و يقدم جميع المرافق و الخدمات التي جعلت لولو سلسلة التجزئة الأسرع نموا في المملكة. ويوفر أيضًا مواقف سيارات واسعة تتسع لـ 181 سيارة. مما يضمن راحة للمتسوقين المحليين والمسافرين الذين يزورون المتجر. تم تصميم الفرع الجديد بشكل يلبي احتياجات المجتمع بشكل فعال، حيث يقدم كل شيء من المنتجات الطازجة إلى مستلزمات المنزل.

يقع متجر الفاخرية في موقع إستراتيجي لخدمة المجتمع المحلي والمسافرين الذين يمرون عبر طريق أبو حدرية الحيوي، مما يجعله وجهة مثالية للمتسوقين أثناء تنقلهم. سواءً كان السكان يبحثون عن احتياجاتهم اليومية من المواد الغذائية أو كان المسافرون بحاجة إلى تجربة تسوق سريعة وموثوقة، تم تصميم لولوهايبر ماركت الجديد لتلبية احتياجات العملاء المختلفة بكفاءة.

تم تصميم هايبرماركت الفاخرية مع مراعاة احتياجات المجتمع المحلي، حيث يعد متجر الفاخريه جديدًا ومتكاملًا، ويقدم مجموعة واسعة من المنتجات. حيث يمكن للمتسوقين الحصول على المواد الغذائية الطازجة، ومنتجات المخابز، واللحوم، والمأكولات البحرية، ومنتجات الصحة والجمال، والأجهزة الصغيرة، والهواتف المحمولة والإكسسوارات، و المفروشات المنزلية.

وخلال حفل الافتتاح، أكد شهيم محمد، المدير الاقليمي لمجموعة لولو السعودية للأسواق الكبرى، أهمية المتجر الجديد في تحقيق رؤية الشركة لتقديم جودة استثنائية وقيمة مميزة للعملاء في جميع أنحاء المملكة. وقال: «يمثل افتتاح لولوهايبر ماركت في الفاخرية خطوة مهمة أخرى في التزامنا المستمر بتقديم أفضل المنتجات بأسعار تنافسية. يثبت هذا المتجر التزامنا بتلبية احتياجات المجتمع المحلي وضمان تجربة تسوق متميزة لعملائنا الكرام».

يتميز متجر الفاخرية أيضًا بمواقف سيارات واسعة وسهولة الوصول إليه، مما يجعله المحطة المثالية للمسافرين على طريق أبو حدرية الحيوي. سواءً كان للوجبات السريعة أو التسوق للمنتجات الغذائية أو المستلزمات الأساسية في اللحظة الأخيرة، يضمن المتجر أن يتم خدمة العملاء، سواءً كانوا من السكان أو المارين، بشكل جيد.

تواصل لولو التركيز على توسيع وجودها في المواقع الرئيسية عبر المملكة، مما يعزز مكانتها كقائد في صناعة التجزئة ويواكب احتياجات سوق التجزئة في المملكة. وتخطط الشركة لافتتاح 100 متجر في المملكة خلال 3 سنوات القادمة. بالإضافة لذلك من المقرر افتتاح أربعة فروع جديدة في مكة المكرمة و المدينة المنورة خلال الشهرين القادمين.

مؤخرًا، بدأت لولو التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 14 نوفمبر، بعد الاكتتاب العام الأولي الذي سجل أرقامًا قياسية. كان الجانب الأكثر أهمية هو الإقبال الكبير من المستثمرين الجدد، الذين بلغ عددهم أكثر من 82,000 مستثمر تجزئة، وهو من أعلى الأرقام المسجلة في اكتتابات الإمارات. جمع الاكتتاب 1.72 مليار دولار أمريكي، مع طلب إجمالي وصل إلى 37 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى اكتتاب زائد بنسبة 25 مرة. شملت قائمة المستثمرين الرئيسيين بعضاً من أكبر المستثمرين السياديين والمؤسساتيين من منطقة الخليج.