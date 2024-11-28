أعلن برنامج التقييم الأوروبي للسيارات الجديدة (Euro NCAP) مؤخراً عن نتائج اختبارات السلامة الأخيرة، حيث حصلت سيارة OMODA E5 على تصنيف السلامة العالمي خمس نجوم بعد اجتيازها اختبارات مماثلة لتلك التي خضعت لها نسخة الوقود من OMODA 5 في 2022. وبعد ذلك، أعلن برنامج تقييم السيارات الجديد في أستراليا ونيوزيلندا (ANCAP) عن حصول OMODA E5 أيضاً على تصنيف السلامة خمس نجوم.

وكانت سيارة OMODA C5، أول مركبة تعمل بالوقود عالميًا من OMODA & JAECOO، قد حصلت بالفعل على تصنيف خمس نجوم من Euro NCAP و ANCAC و ASEAN NCAP، مما يعكس تفوقها في معايير السلامة العالمية. حتى الآن، تمكنت كل من النسخ التي تعمل بالوقود والكهرباء من OMODA 5 من تحقيق أعلى المعايير العالمية في مجال السلامة.

النجاح المزدوج: تشكيل معيار جديد لسلامة التنقل

في اختبارات Euro NCAP، حققت سيارة OMODA C5 أداءً ممتازًا في حماية الركاب البالغين والأطفال وأداء السلامة المساعد، محققة أكثر من 87% من التقييم. أما سيارة OMODA E5 الكهربائية بالكامل فقد اجتازت اختبارات إضافية مثل التصادم الأمامي والتصادم مع عمود مائل، لتأكيد سلامة أنظمتها الكهربائية وثبات البطارية تحت ظروف الضغط العالي، مما جعلها أيضًا تحصل على تصنيف خمس نجوم.

التقنيات الرائدة: OMODA & JAECOO تتصدر المعايير العالمية

تأسست OMODA & JAECOO على الطاقة الجديدة، حيث تمتلك الآن مجموعة متنوعة من المركبات التي تجمع بين الطاقة التقليدية والكهربائية والهجينة. سيارة OMODA C5، التي تعمل بالوقود، مزودة بمحرك 1.6TGDI مع ناقل حركة مزدوج القابض بسبع سرعات، مما يجعلها قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 7.9 ثانية فقط. كما تظهر سيارة OMODA E5 الكهربائية أداءً قياديًا في فئتها، مع مدى قيادة يصل إلى 430 كم (وفقًا لاختبارات WLTP)، وشحن سريع من 30% إلى 80% في 28 دقيقة.

الابتكار في الطاقة الهجينة: النظام الهجين المتفوق (SHS)

فيما يتعلق بالطاقة الهجينة، تمتلك العلامة التجارية تقنية رائدة عالميًا في مجال الطاقة الجديدة تُعرف بـ نظام السوبر الهجين (SHS). خلال اختبار الماراثون الطويل الممتد عبر 7 دول في أكتوبر، حقق نظام SHS معدل إنجاز لنطاق القيادة الكهربائي الخالص بنسبة 139%، مع نطاق قيادة شامل أقصى يبلغ 1353 كم، واستهلاك وقود منخفض يصل إلى 3.3 لتر/100 كم أثناء الحفاظ على الشحن، مما يحقق اندماجًا مثاليًا بين أداء نطاق القيادة وكفاءة استهلاك الوقود.

نظرة مستقبلية: OMODA C7 قادمة قريبًا

سيتم إطلاق منتج جديد قريبًا من OMODA، وهو OMODA C7، الذي يجسد مفهوم التصميم "ART IN MOTION"، ليكسر الأنماط التقليدية للـ SUV ويقدم طرازًا مبتكرًا يجمع بين الفن والحركة.

هذه الابتكارات التكنولوجية لم تعزز فقط من مكانة OMODA في الصناعة، بل ساعدت أيضًا في تحولها الاستراتيجي نحو تصدير التكنولوجيا، مما يضع الأسس لعملية التوسع الدولي للعلامة التجارية.

إجمالي تصنيف السلامة خمس نجوم في جميع طرازات OMODA & JAECOO هو بمثابة تجسيد لرؤيتهم المستمرة في تحقيق أعلى معايير السلامة، والتي ستكون الأساس في تصميم وبحث السيارات المستقبلية.

يرجى إبداء الرأي من خلال الاستبيان السريع لعلامتي JAECOO و OMODA عبر الروابط أدناه:

OMODA: https://nov.wjx.cn/vm/wJMj8xn.aspx

JAECOO: https://nov.wjx.cn/vm/PxVOHhe.aspx