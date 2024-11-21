التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم، وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء مملكة السويد يوهان ستيوارت.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، وفرص تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد.

كما حضره من الجانب السويدي القائم بأعمال سفارة مملكة السويد لدى المملكة بيورن كالفاكوف، ونائبة رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية صوفي بيكر.