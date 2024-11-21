حازت بدجت السعودية، الشركة الرائدة في تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية، على إشادة واسعة لالتزامها بتقديم خدمات نقل ودعم لوجستي بمستوى عالمي. حيث حازت الشركة خلال حفل جوائز "2024 World Business Outlook – Endorsing Excellence Awards " على أربع جوائز متميزة، منها جائزة «أفضل تجربة للعملاء في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية»، بالإضافة إلى ثلاث جوائز فردية مُنحت لقادة الشركة تقديراً لجهودهم المستمرة في تطوير قطاع النقل في السعودية.

تؤكد هذه الجائزة على جهود بدجت السعودية المستمرة لتقديم رحلات وتجارب لا تُنسى لعملائها في جميع أنحاء المملكة. تمتلك الشركة أسطولاً متطوراً يضم أكثر من 38,000 مركبة، وشبكة واسعة تشمل حوالي 100 محطة في 30 مدينة، ما يجعلها أكبر شبكة تأجير واستئجار سيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذه الجائزة هي دليل على تميزها في الخدمة ونجاحها المستمر.

وقد عُقد حفل توزيع جوائز "2024 World Business Outlook – Endorsing Excellence Awards" في 2 نوفمبر 2024 بفندق ماريوت ماركيز، كوينز بارك في بانكوك، تايلاند، بحضور قادة من مختلف الصناعات حول العالم للاحتفال بالإنجازات الاستثنائية عبر مجموعة متنوعة من الأسواق والقطاعات.

وشهد الحفل كذلك تكريم فريق القيادة في بدجت السعودية، حيث حصل السيد فواز دانش، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، على جائزة «التميز في القيادة التحويلية للأعمال في السعودية». كما تم تكريم الدكتور محمد رافيش تاتلي، المدير المالي للمجموعة، بجائزة «أفضل مدير مالي في عمليات الاندماج والاستحواذ في السعودية»، وتم الاحتفاء بالسيد أنيل ماثيو أبراهام، نائب رئيس العمليات والمبيعات والتسويق، بجائزة «القائد الأكثر كفاءة في التسويق والتواصل في المملكة العربية السعودية».

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد دانش، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بدجت السعودية: «نفتخر بتاريخنا العريق في المملكة العربية السعودية الممتد لأكثر من خمسين عامًا، وكوننا أول شركة تأجير سيارات مدرجة في السوق المالية. كما نلتزم في شركة بدجت السعودية بتمكين الأفراد والشركات التي نخدمها من خلال تقديم أعلى معاير الخدمات وبمواصفات عالمية».

وأضاف دانش: "نحن سعداء بهذا التكريم من 2024 World Business Outlook – Endorsing Excellence Awards، ونتطلع إلى مواصلة رفع معايير خدماتنا والمساهمة في تطوير قطاع النقل في المملكة عبر التزامنا بتقديم الأفضل اليوم وغدًا وعلى مدار السنوات القادمة".

يعكس نجاح بدجت السعودية في 2024 World Business Outlook – Endorsing Excellence Awards” إنجازها الأخير في الاستحواذ على شركة «عالم السيارات»، واحدة من كبرى شركات تأجير السيارات في السعودية. ويؤكد هذا الاستحواذ على التزام الشركة ورؤية فريق القيادة لتحقيق نمو غير مسبوق، وبناء إرث من الابتكار في صناعة النقل.