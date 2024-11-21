افتتح نادي جازان الأدبي برنامج الشتاء الثقافي الموسوم بحكاية الثقافة بأمسية شعرية للشاعرة الدكتورة مها العتيبي، بحضور رئيس نادي جازان الأدبي حسن الصلهبي، والمشرف على البرامج الثقافية بالنادي محمد الرياني، وعدد من المثقفين والمثقفات في المنطقة.

وافتتحت مها العتيبي الأمسية بقصيدة شعرية في حب جازان قالت فيها:

جازان والبحر المقيم جوارها

تصحو فتتلو العشق في الشطآن

للفل والريحان قيمة عطرها

بيضاء في صبح من الإيمان

ثم ألقت نصًّا بعنوان «عقيدة الشوق»، وأتبعته بنص آخر بعنوان «وأقتفي شوق البلاد»، واختتمت الجولة الأولى بنص «لا عطر بعد عروس». وقالت الشاعرة مها العتيبي إن لها تجارب في الشعر الحر وشعر التفعيلة، إلا أنها تفضل الشعر العمودي، وجل دواوينها في الشعر العمودي، والقصيدة العمودية تتطور. وعن المجموعة الكاملة لدواوينها السابقة، التي تجاوزت 10 دواوين، قالت: «إن الشاعر متى ما وصل إلى النجومية فإنه يمكن أن يفعل ذلك».

ثم افتتحت الجولة الثانية بقصيدة «جاس البوار بقوسنا فبراها»، ثم قصيدة «سيرة الأشواق»، و«رهيد»، ونص آخر بعنوان «وشوقه أنواع»، ثم اختتمت الجولة الثانية بقصيدة رثاء في الأمير الشاعر الراحل بدر بن عبد المحسن بعنوان «فطرة الإحساس»، واختتمت جولتها الشعرية بنص شعري بعنوان «مواجيد التراب». وعن تأثرها الشعري قالت إنها تأثرت بالشعر الجاهلي، وشعر المتنبي، وشعر نزار قباني، ومحمود درويش، والجواهري، وعبدالرزاق عبدالواحد.

وفي نهاية الأمسية كرم رئيس نادي جازان الأدبي الشاعرة الدكتورة مها العتيبي، ومدير الأمسية الكاتب وليد القادري، منوهًا إلى وجود عدد من الفعاليات المتنوعة في الشعر والسرد والموروث الشعبي والآثار وغيرها من الفنون الأخرى.